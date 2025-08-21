«No es pequeño, es muy grande»: Filtran conversaciones íntimas de famoso futbolista demandado por su exesposa

El futbolista brasileño Vitor Roque, recordado por su breve paso por el FC Barcelona, se encuentra envuelto en un escándalo luego de que su expareja, la influencer Dayana Lins, presentó una demanda en su contra.

La denuncia, según reveló el medio LeoDias, pide anular el acuerdo prenupcial que firmaron Roque y Lins. De igual forma, acusó al futbolista del Palmeiras de incurrir en infidelidad, insultos y «haberla usado».

El futbolista de 20 años y la influencer se casaron en 2023, en lo que parecía ser una ceremonia común y corriente. Sin embargo, la denuncia relevó que realmente fue una estrategia para abrir las puertas de Roque al fútbol europeo.

Aparentemente, Roque y su entorno instrumentalizaron la relación para que él pudiera presentarse como un «hombre casado». Así pues, se podría facilitar su integración en España y evitar rumores sobre su vida privada.

INFIDELIDADES DE ROQUE

No obstante, la demanda no es el único escándalo que impactó a Roque esta semana. Se filtraron algunas conversaciones que sostuvo el futbolista con otras mujeres cuando todavía estaba casado.

«¡Confío en ti, chica! Te llamé por Instagram la otra vez. No lo uso mucho aquí», le dijo Roque a una de las mujeres. Por su parte, también hizo un comentario sobre sus partes íntimas: «No es pequeño, es muy grande».

Roque habría llegado a tener una vida de soltero cuando estaba casado, saliendo de casa sin su anillo de compromiso y teniendo relaciones con varias mujeres. «Tienes que callarte», le dijo a una de las damas al concertar una cita.

Por si fuera poco, Lins también reveló que la madre de Roque le pedía que «orara para que Dios le abra los ojos» al futbolista. Asimismo, le exigió que «no hable con nadie, especialmente con las esposas (de otros jugadores)» sobre las acciones de su esposo.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Roque no se ha pronunciado sobre las acusaciones. Tan solo publicó en sus historias de Instagram una foto de su perro, pero limitó los comentarios de todas sus publicaciones.