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VIDEO VIRAL: Así fue la revelación de sexo del bebé de Isabella Ladera y Hugo García

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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La influencer venezolana Isabella Ladera sorprendió a todos sus seguidores al publicar las imágenes de la revelación de sexo de su segundo bebé, apenas semanas después de anunciar públicamente su embarazo.

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En redes sociales se viralizó el video de Ladera junto a su pareja, Hugo García, en la revelación de sexo. Al meter unas copas dentro de una torta, descubrieron que el relleno era azul, indicando que tendrán a un varón.

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Como era de esperar, Ladera, García y sus seres queridos comenzaron a celebrar por esta gran noticia. Asimismo, estaba presente Mía, la hija de la influencer, quien tampoco pudo ocultar su felicidad.

Ladera publicó en su cuenta de Instagram una galería de fotos tras la relevación de sexo. En las imágenes se puede ver a la influencer con ropa temática de la Fórmula 1 y un bate. «Se viene nuestro campeón mundial», añadió.


EL EMBARAZO DE LADERA

La venezolana anunció el pasado 11 de febrero que estaba esperando a su segundo hijo. Ya con varios meses de embarazo, Ladera confirmó en su momento que no sabían el sexo de su próximo bebé.

«Tenemos muchos nombres que nos gustan y la decisión es que el que escojamos sirva para niño o para niña», expresó dijo Ladera a la revista Hola. «He tratado de vivir esto tan íntimo y lo he querido cuidar tanto en estos últimos meses», acotó.

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«Me sentí muy feliz… Fue muy loco porque ya me había hecho varias pruebas anteriormente y todas me salían negativas. Entonces, agarro esa y me grabo, de hecho. Y cuando veo que fue positiva, me quedé en shock por los siguientes 10 minutos», recordó.

Con este anuncio, Ladera dejó en evidencia que está en uno de los mejores momentos de su vida, dejando atrás la polémica que protagonizó tras la filtración de un video íntimo con cantante colombiano Beéle.

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