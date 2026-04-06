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¡Sabroso! Ricardo Arjona sorprendió al público en Miami al compartir escenario con Oscar D’León

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
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El cantante guatemalteco, Ricardo Arjona, sorprendió a los asistentes del Kaseya Center en Miami al invitar al escenario al legendario salsero venezolano Oscar D’León durante la noche de este domingo.

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Ambos iconos de la música latina unieron sus voces para interpretar el emblemático tema «Llorarás», desatando la euforia del público presente en la ciudad estadounidense.

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El «Sonero del Mundo» utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el gesto y celebrar este encuentro histórico entre dos géneros musicales distintos pero hermanados.

«Gracias por hacerme parte de esta noche tan especial, hermano querido @ricardoarjona. Que honor cantarle a tu público y haber compartido la historia del taxi. Agradecido de tanto cariño», escribió Oscar D’León.

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE ARJONA AL SALSERO CRIOLLO

Durante la presentación, Arjona dedicó palabras de profunda admiración al venezolano, destacando su trayectoria y sus orígenes antes de alcanzar el estrellato internacional.

«Este señor me comentó que fue taxista en una época de su vida. Es un referente en la industria. Para mí, uno de los tipos más importantes en el universo de la salsa», afirmó el guatemalteco.

La colaboración generó una ola de reacciones positivas en las redes sociales, donde los seguidores destacaron el orgullo de ver el talento venezolano brillar en escenarios mundiales.

D’León cerró su mensaje en plataformas digitales con su característico entusiasmo, describiendo la velada como un «momento tan maravilloso y ‘Sabrosooo'».

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Este recital forma parte de «Lo que el Seco no dijo tour 2026», una de las giras más ambiciosas que Arjona ha emprendido en los últimos años de su carrera.

Cabe destacar que el cantautor ha mostrado una conexión especial con Venezuela en esta gira, invitando previamente a la artista Elena Rose en sus funciones anteriores.

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