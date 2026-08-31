VIDEO | Mundial de Comidas de Ibai Llanos ya tiene ganadores de 8vos de final

Avanza el Mundial de Comidas, el torneo creado por el influencer y creador de contenidos en redes sociales Ibai Llanos, que busca elegir el mejor plato principal del mundo y que tiene a Venezuela como uno de los protagonistas.

Ibai dio a conocer este lunes, 31 de agosto, los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final del Mundial de Comidas, luego de una jornada de octavos que movilizó a más de 25 millones de votantes en todas las plataformas.

Entre los clasificados figura Venezuela, que dejó fuera a El Salvador y ahora se medirá con Colombia, en busca de superar el subcampeonato obtenido en el Mundial de Desayunos.

«Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comentó en video mío y aun así, no han podido con los venezolanos. Venezuela avanza», así lo anunció Ibai, quien precisó que el pabellón criollo superó a las pupusas salvadoreñas 2.731.000 millones de votos contra los 2.036.000 que alcanzó el país centroamericano.

El streamer español detalló uno a uno los resultados de la ronda, duelo por duelo, antes de confirmar quiénes seguían en competencia.

El resto de los resultados del cuadro fueron los siguientes: Argentina superó a España (1.626.608 votos contra 949.840); Perú se impuso a Honduras (2.981.000 contra 1.872.270); Bolivia eliminó a Chile por apenas 40.000 votos de diferencia (1.598.000 contra 1.555.000); Uruguay dejó fuera a Paraguay (1.095.000 contra 652.000); y Guatemala sorprendió a México, que había sido el cuarto país con más votos del torneo, con 2.104.000 contra 2.003.000.

El resto del cuadro quedó definido así: Ecuador superó a Cuba (1.356.370 contra 629.630) y Colombia eliminó a República Dominicana con una diferencia amplia (1.281.840 contra 376.060).

Con el cuadro de cuartos ya definido —Venezuela contra Colombia, Perú contra Guatemala, Ecuador contra Bolivia y Uruguay contra Argentina—, Ibai invitó a sus seguidores a votar por sus favoritos en los comentarios de cada publicación para decidir quiénes avanzan a semifinales de un torneo que se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales de toda Latinoamérica.