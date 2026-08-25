VIDEO VIRAL | Comenzó el Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Este es el plato con el que Venezuela enfrenta a El Salvador

Arrancó el Mundial de Comidas, el torneo creado por el influencer y creador de contenidos en redes sociales Ibai Llanos, que busca elegir el mejor plato principal del mundo y que tiene a Venezuela como uno de los protagonistas.

De acuerdo con Ibai, la votación de los octavos de final del Mundial de Comidas, habilitada en los comentarios de sus redes sociales, se cierra en dos días.

El pabellón criollo venezolano se mide con las pupusas salvadoreñas en uno de los primeros cruces de esta instancia. El creador de contenido español fue el encargado de anunciar el enfrentamiento y de describir ambas propuestas.

«Empezamos con las pupusas salvadoreñas contra el pabellón criollo venezolano», señaló Ibai al presentar el duelo, y explicó que las pupusas están rellenas de queso y chicharrón, aunque también existen versiones con loroco y frijoles, acompañadas de curtido y salsa de tomate. «Dicen que tiene muchísima historia, más incluso que el propio Salvador», agregó sobre el origen del plato.

Por el lado venezolano, Ibai detalló que el pabellón criollo se compone de carne mechada, caraotas negras, arroz blanco y plátano maduro frito, un combo que suele acompañarse con una malta, bebida que ya había competido en el Mundial de Desayunos que ganó Perú.

«Esto te lo puedes comer todo junto, o sea, puedes mezclar las caraotas, el arroz, la carne, el plátano frito, lo juntas todo y te lo comes», explicó sobre el tradicional plato venezolano, aunque aclaró que él mismo no ha probado ninguna de las propuestas gastronómicas y no lo hará hasta que termine el torneo.

MUNDIAL DE COMIDAS

El Mundial de Comidas nació como una segunda edición del Mundial de Desayunos, certamen que Ibai organizó previamente y que se coronó con la victoria del pan con chicharrón peruano tras generar un fenómeno viral con debates y manifestaciones callejeras en varios países.

«Este año va a comenzar el mundial de comida, el mundial de los platos principales de cada país, para que ustedes decidan cuál es el mejor plato del mundo», planteó el streamer al abrir la convocatoria, en la que fueron los propios usuarios quienes propusieron los países y platos participantes.

Además del cruce entre Venezuela y El Salvador, ya fueron anunciados otros enfrentamientos de la ronda de octavos: Honduras contra Perú, Chile-Bolivia, Uruguay-Paraguay, México-Guatemala y Argentina ante España.

Con cada duelo, Ibai invita a sus seguidores a votar por sus favoritos en los comentarios para definir quiénes avanzan a la siguiente fase del torneo.