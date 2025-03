VIDEO: Lasso estuvo presente en clausura de Viña del Mar cantando con Sebastián Yatra

Venezuela dijo presente la noche de clausura del festival de Viña del Mar en Chile, luego de que el cantante Lasso subiera al escenario para entonar, junto a Sebastián Yatra, «Ojos Marrones» uno de los exitosos temas del artista colombiano.

Yatra fue el encargado de ponerle punto y final al espectáculo, regresando a la Quinta Vergara seis años después de su debut, en 2019.

El colombiano cautivó al público con una selección de sus éxitos más destacados, incluyendo “Por Perro”, “Pareja del Año”, “Por fin te encontré” y “Chica Ideal”, presentándolos con un toque único que deleitó a los presentes.

Pero el momento más destacado de la noche llegó cuando Yatra invitó al escenario al venezolano Lasso, con quien interpretó la mencionada canción que se ha convertido en un éxito mundial.

La colaboración entre ambos artistas generó una explosión de energía y emoción en el público. La combinación de sus voces sobre el escenario fue mágica, y el público de Viña del Mar no pudo evitar cantar junto a ellos.

Su impresionante actuación hizo que Sebastián Yatra se alzara con dos Gaviotas: la de plata y la de oro. Estos reconocimientos no solo reflejan su talento artístico, sino también su capacidad para conectar con el público y dominar el escenario de la Quinta Vergara.

POLÉMICA CON EL VENEZOLANO GEORGE HARRIS EN VIÑA DEL MAR

Este gesto del artista colombiano viene a calmar un poco la polémica que se generó con la presentación del comediante venezolano George Harris, quien subió al escenario de la Quinta Vergara el pasado domingo.

Harris se retiró del escenario tras recibir abucheos y pitos por una parte del público presente.

«Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que me vaya, yo me voy, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya este es su país y lo respeto. Pero, soy un artista internacional y vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal. Si ustedes vinieron para que yo la pasara mal, les digo que yo no la voy a pasar mal, pero si la gente que vino y pagó una entrada para verme a mí», indicó a los pocos minutos que inició su presentación.

Al continuar los abucheos decidió abandonar la tarima. No obstante, después de bajarse del escenario, George Harris fue llamado en dos ocasiones por los organizadores del show para que continuara con su presentación. Incluso parte del público presente, en su mayoría venezolanos, gritaban para apoyar al comediante.

Sin embargo, a los minutos de haber empezado otra vez su presentación, George Harris paró de nuevo por los abucheos.

«Yo no quiero seguir en esto porque es luchar contra una marea, que lástima que ganen los malos siempre. Que lástima que la mayoría se pierda de un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show y así es muy complicado. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad», expresó antes de retirarse definitivamente del lugar.

Posteriormente surgió una polémica en torno a la xenofobia, al cual el propio artista culpó por su polémica actuación en Viña del Mar.