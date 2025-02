«No a la xenofobia»: El video viral de los venezolanos abandonando la Quinta Vergara tras lo ocurrido con George Harris

Un gran número de venezolanos acudieron este domingo al Festival de Viña del Mar para ver la presentación de George Harris. Sin embargo, tras lo ocurrido con el comediante muchos decidieron abandonar la Quinta Vergara.

Al grito de «no a la xenofobia», los venezolanos fueron saliendo del lugar, incluso antes de que terminaran los artistas previstos esa noche.

Según la cuenta Diáspora venezolana en Chile, muchos chilenos que apoyan al comediante también se unieron a esta protesta.

«La situación de George Harris es un espejo de lo que experimentan a diario los venezolanos en el país, un recordatorio de que aún hay mucho por hacer para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa. El festival, en lugar de ser un espacio de celebración, se convirtió en un escenario de confrontación y rechazo, evidenciando que la lucha contra la xenofobia continúa siendo una prioridad en la sociedad chilena», indicó.

LO OCURRIDO EN VIÑA DEL MAR

George Harris decidió retirarse del escenario tras recibir abucheos y pitos por una parte del público.

«Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie, si ustedes quieren que me vaya, yo me voy, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya este es su país y lo respeto. Pero, soy un artista internacional y vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal. Si ustedes vinieron para que yo la pasara mal, les digo que yo no la voy a pasar mal, pero si la gente que vino y pagó una entrada para verme a mí», indicó a los pocos minutos que inició su presentación.

Asimismo, comentó que es un artista venezolano que «ama profundamente» a Chile. «A mí siempre me ha ido muy bien aquí, no es mi primera vez. Quizás se dejaron influenciar por los medios de comunicación amarillistas», dijo.

«Yo no vine a imponérmele a nadie, esto es una invitación de un festival hermoso y acepté. Pero si ustedes no quieren, no pasa nada, no voy a obligar a nadie a oír mi show», agregó George Harris.