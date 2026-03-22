VIDEO: La respuesta viral de Diosa Canales a comentarios «despectivos» de Alofoke sobre Venezuela

La vedette venezolana Diosa Canales rechazó las declaraciones del influencer Dominicano Alofoke, quien se burló de la crisis alimentaria que vivió Venezuela hace algunos años, luego de la victoria de la selección en el Clásico Mundial de Béisbol.

«Alofoke este mensaje es para ti. Yo creo que lo más sensato es que le pidas una disculpas al pueblo de Venezuela por las declaraciones tan humillantes que has dado. Y también un discurso de doble moral, porque un día amas a Venezuela y te vendes como una buena persona y al otro día vienes, humillas y te burlas de un pueblo que ha sufrido mucho por las razones que ya conocemos», indicó Canales.

«Ojo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si es cierto que en 2016 no teníamos pan. Pero como dice la palabra de Dios, después del desierto viene la tierra prometida y hoy gracias a Dios estamos en un nuevo tiempo de abundancia y libertad. Pero hay algo mucho peor que eso y es un hombre sin palabra, porque un hombre sin palabra no tiene valor, como lo que tú eres, que no respetas códigos y sabes muy bien por qué te lo digo y tengo pruebas», añadió.

De igual forma, expresó que la entristece este tipo de declaraciones, ya que le tenía «cariño» al influencer. «Pensaba que eras diferente, pero recuerda que el enaltecido será humillado y los humillados serán enaltecidos».

Tras la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, Alofoke tuvo varios intercambios de palabras con algunos peloteros venezolanos en redes sociales. Sin embargo, la situación escaló cuando empezó a burlarse de la crisis alimentaria que vivió Venezuela hace algunos años.

«Quiero dejarle saber a Maikel, el pelotero venezolano tenemos los relojes que él tiene, los carros que él tiene y los apartamentos que él tiene, normal. Nosotros tenemos todo lo que él tiene y también tenemos pan», dijo.

Nuevamente Alofoke mete las patas gracias a su ego, y dice uno de los comentarios más horribles que puede hacer un “comunicador” y luego borra el video, de cuando se burla de que en Venezuela “no hay pan”… Tenemos el contexto y la descarga del panel de La Presión en El Refugio… pic.twitter.com/gfzSmlflgt — Molusco (@Moluskein) March 19, 2026

Posteriormente, subió otro clip en donde volvió a hacer referencia a Venezuela e incluso cometió actos de xenofobia en contra de los migrantes. «Nosotros no andamos llorando y que dando lástima. No tiene que venir gente de otro lado y que a matar a un dictador, lo matamos nosotros mismos a los dictadores».

#VenezuelaCampeón y #Alofoke le cambió la vida 🇻🇪🇩🇴 Él no representa a República Dominicana, pero no hay duda del amor que le tiene a los venezolanos… ¡Y los Campeonatos qué faltan! Ustedes que opinan? 👇🏽#WorldBaseballClassic#22Mar pic.twitter.com/cfmBqnnk3Z — El Cuarto Rojo (@ElCuartoRoj0) March 22, 2026

«Proxeneta, ladrones deportados de Estados Unidos, que no pueden entrar. Estoy muy orgulloso de ser Dominicano porque nosotros los Dominicanos no vivimos de víctimas, no andamos llorando, el Dominicano no llora, así somos nosotros nos quitamos la vaina y tenga como pan», aseveró el dominicano.