Escándalo con la actual Miss Venezuela: El explosivo video de Clara Vegas que desató polémica en redes

La Miss Venezuela Clara Vegas Goetz está envuelta en una polémica luego de insultar a sus detractores en redes sociales durante una transmisión en directo.

«Hay gente que me está comentando como si esto fuese un chiste para mí, como si no me importa, que como puede ser que estás respondiendo con un chiste. Yo soy así, ustedes me conocen. Yo me he mostrado tal cual como soy en las redes sociales desde el día uno. Es algo distinto. Algunos a lo mejor no están acostumbrados a ver a una Miss Venezuela así pero esto es lo que tienen y solo porque soy una persona más divertida o equis, no significa que yo no me estoy tomando en serio el proceso y lo que significa Miss Venezuela», dijo Vegas Goetz en referencia a los comentarios que ha recibido por parte de una tiktoker en referencia a su oratoria.

«Lo estoy haciendo a mi manera y lo haré hasta el Miss Universo. Pero no vengan diciendo que yo no me tomo las cosas en serio, que yo no estoy enfocada, solo porque no están viendo todo lo que estoy haciendo en mi propio tiempo», añadió.

Sin embargo, la parte más polémica del directo llegó cuando dijo: «Esto es para la gente que sigue con un cohete en el cul.., para la gente que me seguirá funando y destruyendo hasta el día qué sé yo».

«Yo pensaría que tienen un trabajo que atender, una familia. Yo no entiendo por qué andan gastando su tiempo criticándome en TikTok. Siento que hay cosas más importantes en tu vida que pudieras atender, pero no los voy a juzgar por eso, cada loco con su tema. Ustedes saben quiénes son, si te duele es porque es contigo», concluyó.

COMUNICADO DISCULPÁNDOSE

Posteriormente y ante toda la polémica generada, tuvo que volver a acudir a sus redes sociales para disculparse por la forma en la que se refirió.

«Por un momento me dejé llevar por mis emociones y reaccioné de una forma que no me representa ni a mí, ni a la organización Miss Venezuela, ni a nuestro país», señaló.

«Soy humana, las críticas me afectaron y usé las palabras incorrectas para expresar lo que sentía. Ser Miss Venezuela es un aprendizaje diario, hoy me toca aprender de este error y disculparme con humildad», añadió.

Para finalizar, agradeció a quienes siguen creyendo en ella. «Gracias a quienes me exigen porque creen en mí; sigo trabajando para ser la representación que todos ustedes se merecen. Los quiero mucho».