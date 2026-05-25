VIDEO: La polémica Miss Universo que se desmarcó del estilista Giovanni Laguna tras el escándalo con Adriana del Val

La actual miss Universo, Fátima Bosch, rompió el silencio tras el escándalo que envuelve a Giovanni Laguna, quien fue identificado como su supuesto estilista tras ser detenido en Cannes (Francia) por la presunta agresión contra Andrea de Val, miss Venezuela Global 2025.

«Él no es mi maquillista, yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador; en este caso, en Cannes ellos lo asignaron, yo no lo conocía antes», aseguró Bosch al ser consultada sobre su relación con Laguna.

Fátima Bosch explicó, además, cuál habría sido realmente el vínculo laboral con el estilista venezolano.

«Él es estilista oficial de las misses en Venezuela, y yo soy muy profesional, y esta vez a mí me tocó trabajar con él, pero yo no tengo nada que ver en esas polémicas que no me corresponden», sentenció.

«Yo sigo un protocolo en el que Miss Universo asigna un estilista y peinador en el país que vayamos. En este caso, en Cannes lo asignaron (a Giovanni). Yo no lo conocía antes», sostuvo la miss Universo.

Fátima Bosch rompe el silencio ante la polémica del maquillista Giovanni Laguna, asegura que ella solo mantiene una relación laboral. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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¿POR QUÉ EL ESTILISTA GENERA POLÉMICA?

El pasado miércoles, Andrea Del Val compartió un sensible video en el que luce con su cara ensangrentada producto de una agresión de Laguna, según su versión. Y a su vez, también un fragmento en el que se evidenció al estilista con un zapato en la mano, que pretendía arrojárselo.

Tras el altercado, también se difundió un video en redes sociales, el cual registró la detención de Giovanni en Cannes. Sin embargo, horas después terminó liberado.

Laguna, tras su liberación, grabó un video en el cual se defendió por lo ocurrido. «Yo fui puesto en libertad gracias a Dios y a mi versión», dijo.

Más adelante, en el mismo video, explicó que la herida se la realizó la miss por una lámpara. Afirmó, que él se tropezó misma, cuando se acercaba a Andrea Del Val para quitarle el teléfono.

En tanto, la reina de belleza aseguró en una entrevista con el programa En casa, con Telemundo, que Laguna la agredió con un celular, provocándole las heridas y posterior sangrado en el rostro. Además, afirmó que presentó una denuncia formal.