EN VIDEO | Giovanni Laguna cuenta su versión del altercado con la miss Andrea Del Val y dice que «ganó la verdad»

El estilista y diseñador venezolano Giovanni Laguna relató este jueves su versión del altercado que tuvo con la modelo Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025, en una casa de Cannes, Francia.

Al igual como indicaban versiones extraoficiales, Laguna confirmó que fue liberado sin cargos, luego de ser detenido el miércoles tras el incidente. Tras salir de los calabozos, publicó un video relatando su versión de los hechos.

Laguna precisó que fue a la casa para atender a una cliente y era consciente que Del Val estaba en una de las habitaciones. También reconoció que no tenía una buena relación con la modelo «por su forma de ser».

«Yo sabía que ella estaba en el cuarto y quise hablar duro para que escuchara todo lo que yo sabía; en ningún momento hablé mal de ella. Cuando ella sale de la habitación lo hace grabándome con el teléfono y amenazándome», dijo Laguna.

«NUNCA LA GOLPEÉ»

Andrea Del Val sufrió dos cortes en la frente en el altercado. Ante las acusaciones de violencia, Laguna subrayó que «nunca la golpeé o le hice eso (la herida)», asegurando que la modelo impactó con una lámpara de maquillaje.

«Justo cuando ella me nombra a dos personas por show, yo me voy encima de ella. No fue a pegarle, sino a quitarle el teléfono. Ahí me tropiezo con la luz de metal y (la lámpara) se va hasta su cara», afirmó Laguna.

Igualmente, el diseñador reconoció que quería quitarle el celular a De Val para «partirlo» y que «no difundiera esos mensajes y videos». «Cuando quería hacerlo, me golpea con su teléfono, morder y patearme. Nunca le toqué un dedo», sentenció.

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«Yo no hice absolutamente nada de lo que se dice», insistió Laguna, destacando que las autoridades francesas creyeron su versión y no levantaron cargos. «Gracias a eso estoy en libertad», añadió.

El video cuenta con decenas de miles de likes en apenas unas horas y los fanáticos de Laguna le manifestaron su respaldo en redes sociales.