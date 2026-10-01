VIDEO: La increíble vida que lleva Sean «Diddy» Combs desde una prisión federal en Nueva Jersey

Sean «Diddy» Combs mantiene una vida de lujos dentro de la prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey (EEUU), donde paga a otros reclusos por masajes, comida a su gusto y licores de primera.

Según un reportaje de NBC News, cuatro hombres que compartieron celda con el magnate de la música, de 56 años, hablaron con el medio bajo condición de anonimato.

Afirmaron que el fundador de Bad Boy Records goza de privilegios que sus compañeros no tienen: otros presos hacen su limpieza, le dan masajes al estilo chino y le preparan comidas especiales. También le suministran drogas, alcohol y teléfonos móviles de contrabando.

«Esto no es algo normal que se vea en la cárcel. Esto es cosa de ricos», dijo uno de ellos. Y Añadió: «Parece una locura, pero claro, es Diddy».

Combs fue condenado a 50 meses de prisión, tras ser declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución en 2025.

Según las fuentes, poco después de su llegada a Fort Dix adquirió un teléfono y alcohol, y empezó a sobornar a un grupo de reclusos para que hagan lo que él les ordene.

«Es multimillonario. La gente lo admira profundamente», dijo una de las fuentes, y agregó: «El dinero es poder, especialmente tras las rejas».

De acuerdo con las acusaciones, Combs gasta miles de dólares cada mes, dinero que va a parar a las cuentas de la tienda de la prisión de sus compañeros.

Su supuesta nómina incluye a presos que limpian su celda, le hacen la cama, le lavan la ropa y limpian el baño y las duchas antes de que él los use. Otros le preparan comidas como pollo al curry, pizza y empanadas.

COMPRA ANTIDEPRESIVOS

Las fuentes también lo acusaron de comprar Remeron, un antidepresivo que mejora el estado de ánimo, a otros reclusos.

Además, dijeron que tiene una reserva secreta de licores de alta gama, que supuestamente los guardias introducen de contrabando y que él comparte con ciertos reclusos.

Uno de los hombres relató que bebió coñac Hennessy con Combs y le dijo a NBC News: «¡Claro que sí, bebí con él!».

Las imágenes y grabaciones revisadas por dicho medio y compartidas en su reportaje también mostraron a Combs aparentemente con un teléfono celular.

Varias fuentes informaron que Combs supuestamente usaba «teléfonos celulares de contrabando para navegar por Instagram y ver fotos de desnudos y contenido sexualmente explícito que le (enviaba) una exnovia».

LO NEGARON

Un vocero de Combs rechazó las acusaciones y declaró a The Independent.

«El escrutinio constante de cada detalle de la vida de Sean Combs en prisión ha llegado al punto en que los medios de comunicación presentan la vida cotidiana en la cárcel como noticia. La única primicia real es que Sean sigue cumpliendo su condena conforme a las normas y espera pacientemente la decisión del tribunal sobre su apelación», dijo.

Por su parte, un portavoz de la Oficina de Prisiones de EEUU recalcó, en un comunicado a ese medio de comunicación, que los reclusos no tienen permitido tener teléfonos celulares.

Aseveró que la agencia no podía comentar el caso de Combs ni posibles faltas del personal por «razones de privacidad, seguridad y confidencialidad».

«Como para todos los organismos penitenciarios, el contrabando, en particular de teléfonos celulares, narcóticos y armas, sigue siendo un desafío constante, y continuamos abordando el problema de la introducción de contrabando en nuestras instalaciones», declaró el vocero.