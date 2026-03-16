VIDEO: La celebración viral de Michael B. Jordan en un reconocido restaurante tras ganar el Óscar a «mejor actor»

Michael B. Jordan celebró su premio Óscar a Mejor Actor por interpretar a los gemelos Smoke y Stack en Sinners con una hamburguesa, papas y malteada en un local de la reconocida cadena de restaurantes de comida rápida In-N-Out Burger, apenas unas horas después de recibir la estatuilla.

Diversos videos y fotografías en redes sociales mostraron al intérprete estadounidense frente a la barra mientras esperaba su comida y sostenía su Óscar. Durante el momento, tanto los empleados como otros comensales se acercaron para solicitarle autógrafos y fotos.

El protagonista visitó el establecimiento, ubicado muy cerca del Dolby Theatre, antes de asistir a la fiesta de Vanity Fair. Con este gesto, Michael B. Jordan se sumó a una tradición que han seguido figuras como Paul Giamatti, Jamie Lee Curtis y Hilary Swank tras sus victorias.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

La Academia premió a Jordan en una de las categorías más disputadas de la velada debido a la intensa campaña de Timothée Chalamet por su papel en Marty Supreme. No obstante, el actor confirmó los pronósticos de la crítica tras haber triunfado previamente en los SAG Awards.

El artista dedicó su discurso a su familia y a Ryan Coogler, director de Sinners y colaborador constante en seis de sus proyectos. Además, honró el legado de quienes abrieron camino en la industria cinematográfica antes que él.

«Estoy aquí gracias a las personas que me precedieron: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Y estar entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis antepasados, entre mis compañeros», manifestó el actor sobre el escenario.

🍔🤣 Michael B. Jordan celebra su Oscar a mejor actor con una visita a una hamburguesería https://t.co/ya1cXiRqnO pic.twitter.com/6CALDOhzBf — 20minutos.es (@20m) March 16, 2026

Michael B. Jordan también aprovechó el espacio para reconocer el respaldo de sus seguidores durante sus casi treinta años de trayectoria profesional. El actor comenzó su camino en la industria en 1999 con participaciones breves en las series Cosby y The Sopranos.

«Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo siento de verdad. Sé que quieren que me vaya bien, y yo quiero lograrlo porque ustedes apostaron por mí», concluyó con emoción.