EN VIDEOS: Artistas venezolanos conquistaron al público con sus actuaciones en Lollapalooza

Este fin de semana se vivió uno de los festivales de música alternativa más importantes del mundo en Latinoamérica, el Lollapalooza 2026, celebrado en Argentina y Chile, y varios artistas venezolanos dijeron presente en el evento para conquistar al público del cono sur del continente.

El Hipódromo de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, albergó el escenario donde se presentaron diversas figuras de la música mundial, entre los que destacó el venezolano Danny Ocean, quien hizo vibrar a los presentes con su carisma y sus grandes éxitos.

El también compositor estuvo el día de apertura en la parte argentina del festival, donde apareció vestido completamente de negro con una bandana y sus habituales anteojos oscuros.

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El intérprete caraqueño inició su presentación con “Imagínate”, sencillo realizado en colaboración con Kapo, un tema con ritmos caribeños y dancehall que mantuvo la energía del público durante una hora.

Asimismo, interpretó una versión de un tema de la banda argentina La Mosca para cerrar su show ante una multitud masiva.

Ocean viajó a Chile para también subir al escenario dispuesto en el Parque O’Higgins de Santiago, donde también cautivó a los presentes con su talento.

Fue el encargado de encender el escenario principal durante la jornada de cierre de este domingo, donde hizo referencia a las altas temperaturas de la capital chilena y agradeció el reencuentro con el público austral. Es importante recordar que el músico venezolano había participado en el festival del año 2023 donde compartió tarima con Rawayana y Elena Rose.

EXITOSO DEBUT DE JOAQUINA

Por su parte, la joven cantautora Joaquina, de 19 años de edad, hizo su debut en el Lollapalooza Argentina este sábado 14 de marzo, al abrir el escenario Flow.

Con una propuesta visual estructurada y teatral, un vestido azul eléctrico de encaje con detalles de lazos blancos, la artista venezolana cautivó a los presentes.

Tras ser la artista más joven nominada a Álbum del Año en los Latin Grammy, Joaquina ha enfrentado el reto de condensar su narrativa personal en presentaciones de formato corto.

Posteriormente, viajó a Chile donde su presentación tuvo lugar este domingo 15 de marzo de 2026 en el escenario Banco de Chile en el Parque O’Higgins.

Durante su show de aproximadamente 45 minutos, interpretó temas de su álbum «al romper la burbuja» (Partes 1 y 2), incluyendo canciones como «Rabia» y su nuevo sencillo «torpe». Medios chilenos destacaron su conexión emocional con el público presente.

MAU Y RICKY SOLO ESTUVIERON EN CHILE

Por último, se dio la presentación del dúo Mau y Ricky, que debutó con gran éxito en la parte chilena del festival. Los venezolanos se subieron al escenario este domingo en el Lotus Stage, donde hicieron vibrar al público con éxitos como «Desconocidos», «La Boca» y «Llorar y Llorar».

Este debut marcó un hito en la carrera del duo de música urbana, al participar de manera exitosa en uno de los festivales más grandes de la región.

Massive crowd for Danny Ocean at Lollapalooza Argentina while performing “Me Rehúso.” pic.twitter.com/wtOD353E3u — Pop Tingz (@PopTingz) March 14, 2026

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