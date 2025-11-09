VIDEO: Impresionante y multitudinario homenaje a Juan Gabriel reunió a más de 170 mil personas en Ciudad de México

Más de 170 mil personas se dieron cita en el Zócalo de la Ciudad de México la noche del sábado 8 de noviembre, con el objetivo de rendir homenaje a Juan Gabriel, el ídolo de millones, ya que en el sitió se proyectó un emblemático concierto que el ‘Divo de Juárez’ dio en mayo de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, recordado como uno de los momentos más especiales de su carrera.

Autoridades de la capital de México informaron que más de 170 mil fanáticos presenciaron el evento para así revivir su presentación. En ese show de hace tres décadas y media, el intérprete estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

«Sobre el corazón de la capital de la transformación, recordamos a una de las figuras más grandes de la industria musical en México: Juan Gabriel. La proyección de su primer concierto en Bellas Artes provocó lágrimas y tocó los corazones de las y los más de 170 mil asistentes en este emotivo encuentro con el ‘Divo de Juárez'», expresó el gobierno de Ciudad de México.

🇲🇽 | Más de 100 mil personas se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México la noche del sábado, para rendir homenaje al legendario Juan Gabriel y corear sus canciones.

pic.twitter.com/AZqNUHK5Ir — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 9, 2025

Tal espectáculo, que dio inicio a las 8:00 pm frente a la Catedral Metropolitana, fue organizado por el Gobierno de México en colaboración con Netflix. Y es que la plataforma busca promover la miniserie de Juan Gabriel que se estrenó el pasado 30 de octubre, donde se rinde homenaje al legado del icónico cantante y compositor mexicano.

¿DE QUÉ TRATA LA MINISERIE DEL DIVO DE JUÁREZ?

Según Línea Directa Portal, la miniserie ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ a través de cuatro capítulos, narra una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical y autor de miles de canciones. Este ídolo de multitudes convirtió su dolor en himnos y su estilo en una marca personal inédita.

El documental adentra a los espectadores en más de cuatro décadas de la vida del hombre fuera del escenario. Por medio de videos, audios e imágenes capturadas por él mismo, Juan Gabriel registró su lado más íntimo al ofrecer una mirada humana a su legado.