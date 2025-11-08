EN VIDEO: Actor que interpretó a Berlín en La Casa de Papel estaría de vacaciones en Venezuela

Videos y fotografías que se han publicado en las redes sociales ubicarían al actor español Pedro Alonso Ochoro, célebre por interpretar el personaj de Berlín en la exitosa serie de Netflix «La Casa de Papel», pasando sus vacaciones en Venezuela, específicamente en el área del Amazonas.

La presencia de la estrella española en el país causó revuelo al ser grabado y fotografiado por algunos fanáticos que tuvieron la suerte de encontrarse con el actor.

De acuerdo al medio El Nacional el intérprete ibérico estaría pasando sus vacaciones en Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas, donde al parecer, habría visitado lugares como ríos y zonas gastronómicas de la ciudad.

Mientras el artista disfrutaba de sus días libres, algunos fanáticos aprovecharon para conocerlo y retratarse con él. En uno de los videos difundidos en las redes se ve como Alonso está disfrutando de un baño en un río de la zona.

SE DESCONOCE CUÁNDO LLEGÓ Y HASTA CUÁNDO SERÁ SU ESTADÍA

Es importante destacar que el actor español no ha hecho ninguna publicación en sus redes sociales de su estadía en Venezuela, por o que se desconoce cuñando llegó al país y cuánto tiempo planea pasar aquí. Sin embargo, Alonso se caracteriza por postear con poca frecuencia, según advirtió El Nacional.

Es de recordar que el recordado Berlín comentó en una entrevista pasada que tiene vínculos con Venezuela gracias a su padre, quien migró al país en busca de mejores oportunidades y vivió en el estado Nueva Esparta durante 18 años.

“Mi padre venía casi de la Edad Media, si quieres, y se fue a un mundo nuevo y tropical, donde era posible soñar con cualquier cosa. Era de esos tipos muy trabajadores, de una inteligencia muy intuitiva”, señaló en las mencionadas declaraciones.

Además, reveló cómo su padre sentía cariño por Venezuela. “Él decía chévere y le brillaban los ojos», comentó.