VIDEO: El emotivo discurso de Michael J. Fox sobre el párkinson que puso de pie a todos en los Emmy 2026

El actor Michael J. Fox recibió el Premio Humanitario Bob Hope en la gala de los Emmy 2026, un galardón que reconoció sus más de dos décadas de defensa e investigación sobre la enfermedad de Parkinson, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

El reconocimiento, entregado en apenas seis ocasiones desde su creación, fue presentado por Julianna Margulies, su compañera de reparto en The Good Wife (2009).

Al subir al escenario, el actor que interpretó a Marty McFly en la trilogía de Regreso al futuro (1985-1990) dedicó parte de su discurso a Bob Hope, cuya vocación de ayudar a los demás dijo haber tomado como inspiración personal.

Fox recordó el momento cuando decidió hacer pública una enfermedad que había ocultado durante años, y cómo esa decisión terminó marcando el rumbo de su labor filantrópica.

«Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara a mi trabajo y mi relación con el público. Me sorprendió el apoyo de todo el mundo, me sentí muy animado. Comprendí que aceptar la enfermedad no significaba que tuviera que rendirme. Tenía que hacer todo lo posible por todos los que viven con esto», explicó el actor.

El intérprete también repasó el camino recorrido desde la creación de su fundación, en el 2000, y el compromiso que asumió con la investigación científica para combatir la enfermedad.

«Me propuse abogar por la enfermedad de Parkinson y recaudar fondos. Encontré personas que lideraran esta iniciativa y me comprometí a financiar la mejor investigación científica del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes y sus familias. Nos acercamos cada vez más a la erradicación definitiva de la enfermedad. Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox», añadió el intérprete de Family Ties.

Fox también competía esa noche por el Emmy a mejor actor invitado en una serie de comedia por su papel en Terapia sin filtro, categoría que finalmente ganó Rob Reiner a título póstumo, quien además fue homenajeado en el In Memoriam de la gala junto a otras figuras como la cantante Dolly Parton.