VIDEO: Karol G encendió las redes al invitar a su concierto a ‘Los Menor3s’ y bailar el trend viral ‘BbY WOW’

La intérprete colombiana, Karol G, invitó al escenario a dos de los miembros del grupo venezolano ‘Los Menor3s’ durante su show en el Gillette Stadium de Boston, en Estados Unidos, para cantar en directo la canción «BbY WOW» y realizar el baile que se hizo viral en TikTok.

La participación ocurrió durante su gira internacional ‘Viajando por el mundo Tropitour’, como una muestra de valoración hacia los jóvenes venezolanos Sheba (Sebastián Primera) y Santi por crear los pasos de baile que impulsaron la difusión del tema en plataformas virtuales.

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El momento compartido en la tarima quedó registrado en video y se difundió en redes sociales. Durante el show conjunto, los muchachos venezolanos hicieron los pasos tradicionales del tema al lado de la cantante colombiana ante miles de fanáticos.

Al terminar el espectáculo, la agrupación subió la grabación de ese instante a su perfil de Instagram con la frase: «Que loquera, te amamos @karolg».

La canción BbY WOW registró altos números de reproducción en la industria, según indicó la empresa Luminate en el lapso del 28 de agosto al 3 de septiembre. Sumó 42,3 millones de reproducciones en el planeta, lo que significó un alza del 62 % en comparación con la semana anterior.

Fuera de territorio estadounidense, el tema logró 30,7 millones de escuchas en el mercado internacional, equivalente a una subida de 72 %. Además, llegó al puesto más alto en la lista Global 200 de Billboard en su cuarta semana y al primer lugar del conteo Global Excl. U.S. en su tercera semana.

Con estas cifras, el tema se transformó en la primera canción cantada mayoritariamente en español en encabezar ambos ránkings mundiales desde el mes de marzo.