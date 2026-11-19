Al cumplirse 38 años del estreno de la cinta «En Busca del Valle Encantado», este jueves el cineasta británico Joey Lever presentó el primer tráiler oficial del cortometraje independiente de animación 3D «Pie Pequeño». La producción llegará al público en 2027.

El avance, publicado en la cuenta oficial del cineasta en YouTube, no es una continuación ni una nueva versión oficial de «En Busca del Valle Encantado», cinta estrenada en 1988. Tampoco cuenta con vínculos oficiales ni autorización de Universal Pictures para presentarse como parte de la franquicia.

Lever, quien también es director del fan film «Spider-Man: Lost Cause» (2014), explicó que el proyecto de «Pie Pequeño» empezó en 2017 y durante los últimos tres años concentró sus esfuerzos en completar la animación, recolectando la mayor cantidad de aportaciones de un equipo de artistas, músicos y actores de voz.

«El cortometraje nació del interés compartido por la película original y busca recuperar elementos de su universo mediante una nueva propuesta visual», expresó Lever. La historia tendrá una duración aproximada de 15 minutos y abordará temas como la amistad, la familia, el valor y la esperanza después de una pérdida.

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE

El cineasta agradeció la particiáción de colaboradores de distintos países, cuyo elenco de voces está liderado por Summer-Joules Saunders como Pie Pequeño, Larissa Loeffler como Momma, Cristina Vee como Cera y Mark Meer como Topsy. También participan A.J. LoCascio, Sarah Natochenny y el propio Lever.

La producción cuenta con la aprobación de SAG-AFTRA, sindicato estadounidense que representa a actores y profesionales de los medios.

Aunque todavía no existe una fecha definitiva de lanzamiento, su estreno se espera para 2027.

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