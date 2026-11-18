La nueva etapa cinematográfica del agente 007 acaba de comenzar y ya suma aspirantes de lujo. Tras confirmarse oficialmente que el actor británico Robert Pattinson tomará el relevo como el nuevo James Bond bajo la dirección de Denis Villeneuve, muchos famosos suenan para interpretar al villano de la historia.

Durante su paso por la alfombra roja en Los Ángeles, con motivo del estreno de la cinta The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Brad Pitt elogió la decisión del estudio y aseguró que el joven actor hará un trabajo genial, aunque pidió públicamente que lo tomen en cuenta para encarnar al villano de la entrega.

No obstante, reconoció con humor que el listón está muy alto al recordar la interpretación que hizo Javier Bardem como el antagonista de Skyfall en 2012.

Por otra parte, según las apuestas de la casa Ladbrokes, el irlandés Barry Keoghan encabeza la lista de favoritos para encarnar al villano.

Le sigue el también irlandés Cillian Murphy, el sueco Bill Skarsgård, quien es conocido por su rol como el payaso asesino Pennywise en It, y el británico Idris Elba.

Además, en la lista también aparece el nombre de Kristen Stewart, expareja de Pattinson y su coprotagonista en la saga Crepúsculo, generando sorpresa entre los fanáticos debido a su pasado.

«La especulación sobre el próximo villano de Bond se ha disparado. Muchos apostadores creen que Kristen Stewart encajaría en el papel», dijo Nicola McGeady, vocera de Ladbrokes.

Otros nombres que se mantienen en la lista son la actriz irlandesa Saoirse Ronan; el exprotagonista de Doctor Who David Tennant, y Richard Armitage, actualmente en la serie Winter, reseñó Infobae.