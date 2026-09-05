VIDEO: De Asia a América Latina, República Dominicana conquistó el Miss Mundo 2026

La representante de República Dominicana, Joheirry Mola, ganó este sábado el Miss Mundo 2026. La joven se hizo acreedora del título durante la gala celebrada en Nha Trang, Vietnam, convirtiéndose en la segunda mujer de ese país en conquistar esta corona.

La tailandesa Suchata Chuangsri, Miss Mundo 2025, fue la encargada de entregar el título, al cierre de la 73.ª edición del concurso internacional.

Este triunfo de Mola ocurrió 44 años después de que Mariasela Álvarez hizo historia, en 1982, al convertirse en la primera dominicana en ganar el certamen.

La española Elisabeth Reynés, quedó como primera finalista y Taanusiya Chetty, de Malasia, fue la segunda finalista.

Joheirry Mola llegó a la final con su discurso centrado en la educación y el servicio. En la ronda de preguntas, sostuvo que la belleza trasciende la apariencia física, pues debe vincularse a la capacidad de generar cambios en la sociedad.

“Como mujer, quiero aportar la historia de una mujer que ha roto barreras, que sabe que la belleza física no lo es todo y que su propósito es más grande que ella misma”, expresó.

La nueva reina de belleza es maestra y también destacó su trabajo con niños, para transmitirles conocimientos y valores. “Quiero que ellos sepan que la vida se trata de tener un propósito y de servir”, afirmó.

Entre las seis finalistas también estuvieron Eritrea, Sudáfrica y Vietnam. El grupo de las 12 mejores incluyó a Brasil, Filipinas, Francia, Nigeria, Zambia y Zimbabue, mientras que Argentina, Bélgica, China, Estados Unidos, Gibraltar, Islas Cook, Kenia, Perú, Senegal y Ucrania completaron el Top 20.