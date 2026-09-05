ADIÓS A LA CORONA: Representante de Venezuela quedó fuera del top 40 del Miss Mundo 2026

La venezolana Mística Núñez quedó fuera del Top 40 del certamen Miss Mundo 2026, cuya gala final se celebró este sábado 5 de septiembre en la Plaza 2 de Abril, ubicada en Nha Trang, Vietnam.

La representante nacional, una joven falconiana de 25 años, se presentó en la gala tras un desempeño destacado en las actividades previas del concurso, en el cual compitieron 111 participantes provenientes de diversos países y dependencias territoriales.

Entre sus logros preliminares, Mística Núñez figuró como una de las seis finalistas de la región de América y el Caribe en el reto Belleza con Propósito, gracias a su iniciativa social denominada «Semillas de Vida», dirigida a la atención de la infancia en situaciones de alta vulnerabilidad.

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De igual manera, la candidata criolla se posicionó entre las cinco finalistas continentales en la prueba de Top Model, compartiendo la clasificación con las delegadas de Colombia, Estados Unidos, Guayana Francesa y República Dominicana, siendo esta última la vencedora en ese apartado regional.

Durante la apertura de la ceremonia, Núñez desfiló con un diseño creado por el diseñador Nidal Nouaihed. Previamente, el 2 de septiembre, lució un atavío en el segmento Danzas del Mundo para rendir tributo a Josefa Camejo, figura histórica de la Independencia ligada a su natal estado Falcón.

"Mística Nuñez" es tendencia porque hoy se encuentra representando a Venezuela en el Miss World 2026. pic.twitter.com/UFzI3G8KPx — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) September 5, 2026

EL MENSAJE DE APOYO DEL MISS VENEZUELA A MÍSTICA NÚÑEZ

Luego de confirmarse que la delegada no ingresó al grupo de seleccionadas, la Organización Miss Venezuela difundió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales para valorar el desempeño de la representante nacional, subrayando su templanza y esfuerzo en cada etapa del certamen.

Con este resultado se mantiene la racha del país en el concurso internacional, donde Alejandra Conde fue la última participante venezolana en acceder a la etapa del Top 40 durante la edición de 2021.

En el historial del evento, Venezuela acumula seis coronas mundiales obtenidas por Susana Duijm (1955), Pilín León (1981), Astrid Carolina Herrera (1984), Ninibeth Leal (1991), Jacqueline Aguilera (1995) e Ivian Sarcos (2011).

El cuadro de semifinalistas del Miss Mundo 2026 reunió a representantes de los bloques de América y el Caribe, Europa, África, así como de Asia y Oceanía. Por la zona continental americana avanzaron las candidatas de Puerto Rico, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Guayana Francesa, Canadá, Belice, Perú, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

El grupo europeo estuvo representado por Alemania, Inglaterra, Francia, Gibraltar, España, Bélgica, Ucrania, Gales, Polonia y Escocia; mientras que la división de Asia y Oceanía sumó a Filipinas, Vietnam, Indonesia, Camboya, Malasia, China, Islas Cook, India, Turquía y Líbano.