Caraota Show

Vestida de salmón: Así fue el traje típico de Noruega en el Miss Universo 2025 que se viralizó en redes

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Miss Noruega

El Miss Universo 2025 sigue dejando momentos memorables, esta vez por el traje típico que uso Miss Noruega durante el desfile realizado este miércoles.

Y es que Leonora Lysglimt-Rodland apareció en el escenario vestida de salmón causando sorpresa, memes y volviéndose viral rápidamente en redes sociales.

Leer Más

EN VIDEO: Venezolana Sakra Guerrero quedó como tercera finalista del Miss International 2024
Marvel despidió a actor que participó en la serie de Loki tras condena por agresión y acoso sexual
La sorprendente revelación del presentador Raúl González sobre su orientación sexual y una exigencia familiar

Además al abrir el traje, la joven lució un enterizo transparente que pasó desapercibido.

Muchos consideraron que fue una apuesta creativa, pero otros creen que fue demasiado extraño para un certamen de belleza.

«Cómo vas a vestir de atún a tu miss en un concurso de belleza. Ay, Noruega», señaló un usuario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEO: STEPHANY ABASALI DESLUMBRÓ EN EL MISS UNIVERSO CON UN MAJESTUOSO TRAJE TÍPICO INSPIRADO EN LOS ROQUES

«La próxima vez que me quiera quejar de algo, me voy a acordar que a la pobre Miss Noruega la hicieron salir con esta cosa horrible en una competencia de belleza internacional para que se me pase», compartió otra usuaria.

«Yo amé a Miss Noruega. Me morí tanto de la risa cuando la vi, que la meto en mi top en el traje típico», indicó otra persona en redes.

Sin embargo, la organización de Miss Noruega sostuvo que el salmón es un símbolo tradicional dentro de la cultura costera del país.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

router
¿Realmente es bueno apagar el router por las noches? Lo que debes hacer para mejorar tu wifi
Tendencias
inflación
¿En cuánto cerrará la inflación y la tasa de cambio oficial este 2025? La respuesta que dio un experto
Venezuela
«No nos vamos a rendir»: Delcy Rodríguez dice que el país sigue «bajo amenaza de una potencia militar»
Venezuela