Vestida de salmón: Así fue el traje típico de Noruega en el Miss Universo 2025 que se viralizó en redes

El Miss Universo 2025 sigue dejando momentos memorables, esta vez por el traje típico que uso Miss Noruega durante el desfile realizado este miércoles.

Y es que Leonora Lysglimt-Rodland apareció en el escenario vestida de salmón causando sorpresa, memes y volviéndose viral rápidamente en redes sociales.

Además al abrir el traje, la joven lució un enterizo transparente que pasó desapercibido.

Muchos consideraron que fue una apuesta creativa, pero otros creen que fue demasiado extraño para un certamen de belleza.

«Cómo vas a vestir de atún a tu miss en un concurso de belleza. Ay, Noruega», señaló un usuario.

Gracias Dios por permitirme vivir dos momentos iconic de la cultura pap actual 😂#MissUniverse pic.twitter.com/K6wu1A7vHA — María José (@Maajoo_30) November 19, 2025

«La próxima vez que me quiera quejar de algo, me voy a acordar que a la pobre Miss Noruega la hicieron salir con esta cosa horrible en una competencia de belleza internacional para que se me pase», compartió otra usuaria.

«Yo amé a Miss Noruega. Me morí tanto de la risa cuando la vi, que la meto en mi top en el traje típico», indicó otra persona en redes.

Sin embargo, la organización de Miss Noruega sostuvo que el salmón es un símbolo tradicional dentro de la cultura costera del país.