EN VIDEO: Stephany Abasali deslumbró en el Miss Universo con un majestuoso traje típico inspirado en Los Roques

La Miss Venezuela, Stephany Abasali, deslumbró este miércoles en su desfile de traje típico en el Miss Universo.

Como nos ha acostumbrado desde su arribo a la competencia, Stephany dejó buenas sensaciones sobre el escenario.

Desde que subió a la pasarela la Miss Venezuela dejó sin aliento a la audiencia y al jurado al desfilar con un traje de fantasía que rinde un majestuoso homenaje al archipiélago de Los Roques, joya natural del país.

A pesar del reto que significaba moverse con naturalidad mientras portaba un traje de tal magnitud, Stephany tuvo en todo momento pleno dominio del escenario y del traje, lo que la hizo acreedora de llevarse buenos comentarios y posicionarse como una de las candidatas favoritas.

El traje creado por el joven diseñador de 15 años, Róyer Pérez, lleva por nombre Guardiana de Los Roques y combina toda la elegancia de la alta costura con un mensaje de conciencia de protección al medio ambiente.

«Un homenaje al archipiélago venezolano: cuna de arrecifes, santuarios marinos y especies en peligro. Un traje que llega hasta Tailandia para presentarse ante los ojos del mundo», escribió la organización Miss Venezuela en sus redes sociales.

«Una verdadera deidad marina, con corales en relieve que laten como joyas vivas; una concha gigante de nácar que refleja el mar de forma iridiscente; una falda con redes transformadas acompañada por tortugas que evocan la presencia de especies icónicas y amenazadas como la carey y la verde; cascadas de cuentas de vidrio que simulan gotas de agua luminosa; y un halo perlado inspirado en un erizo de mar, representación de fragilidad, defensa y belleza», añadió.

Tras bajar del escenario, Stephany reiteró que el traje va más allá de representar a Los Roques. «También representa las tortugas carey que están en extinción. Este traje representa al venezolano cuando está en la playa, cuando nos sentimos animados», expresó.

«Este traje lo he querido llevar desde hace mucho tiempo. Cada detalle ha sido evaluado a precisión y no puedo estar más orgullosa de que lo represente con todo el cariño que tengo hacia Venezuela», concluyó.

La gala final del Miss Universo se celebrará este jueves, 20 de noviembre, donde Stephany Abasali buscará la octava corona para nuestro país.