Filtran fotos de adolescente de Kim Kardashian y las redes enloquecen

Fotos filtradas de Kim Kardashian, cuando era adolescente, enloquecieron a las redes sociales, donde fanáticos de la socialité no pueden creer los increíbles cambios físicos que ha tenido con los años la también modelo y empresaria estadounidense.

En una fotografía tomada en Los Ángeles, aproximadamente en los años 90, se observa a Kim, que en ese entonces era una joven de 14 años, alejada de la sofisticación actual.

La famosa influencer se definía como una estudiante promedio con dificultades para la lectura, pero creció en un entorno familiar marcado por la exposición pública. Su padre, el abogado Robert Kardashian, cobró relevancia internacional en 1994 como parte de la defensa de O. J. Simpson.

Tras el divorcio de sus padres, su madre se casó con el medallista olímpico Bruce Jenner, consolidando un núcleo familiar habituado a la notoriedad.

Durante su adolescencia, Kardashian inició su trayectoria laboral fuera de los medios. Trabajó en la tienda de ropa Body para costear los daños de un accidente automovilístico, cumpliendo un contrato de responsabilidad civil firmado con su padre.

CAMINO A LA FAMA

Su interés por la estética se intensificó a los 17 años, influenciada por la película Clueless, cuyo estilo comenzó a replicar mediante el uso de conjuntos coordinados y accesorios de la época.

A pesar de pertenecer a círculos sociales populares, Kardashian se describe como una joven tímida en sus años escolares. Sus referentes de estilo eran Jennifer López y Cindy Crawford.

En esa etapa, estrechó vínculos con figuras como Paris Hilton y Nicole Richie, desempeñándose inicialmente como estilista y asistente personal, lo que le permitió conocer la dinámica de los eventos sociales y el manejo de imagen ante las cámaras.

La transición hacia la fama global ocurrió en 2007, tras la filtración de un video íntimo. Este suceso coincidió con el estreno de Keeping Up with the Kardashians, el programa de telerrealidad que documentó la vida de su familia durante veinte años.

Desde entonces, Kim Kardashian evolucionó de celebridad televisiva a empresaria, fundando marcas de cosméticos y prendas modeladoras que han redefinido estándares en la industria textil y consolidado su influencia en la economía digital actual.