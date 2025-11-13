¿Venezuela tiene oportunidad? Osmel Sousa reveló quiénes son sus favoritas para ganar el Miss Universo

El zar de la belleza, Osmel Sousa, reveló quiénes son sus candidatas preferidas para hacerse con la corona en el Miss Universo.

«Venezuela está muy bien y los outfits son de primera. Creo que es la mejor vestida de todas», indicó Osmel en una entrevista para Telemundo.

Al ser preguntado por Miss Puerto Rico, la descartó rápidamente y solo respondió: «Perdóname».

No obstante, postuló a otras candidatas como sus favoritas. «Miss Nicaragua, muy bonita, porque a mí me gustan esas niñas como la mexicana, como la venezolana, como la cubana, niñas bien, educadas, finas, de buena familia, con todas las cualidades».

Sin embargo, para Osmel Sousa está claro quién debería ganar la corona. «México debe ser la ganadora para mí. Tiene todas las cualidades y con todo este alboroto que se armó con ella cuando gane todos los canales van a querer tenerla. Para el concurso va a ser muy bueno».

«Cuando hay esos escándalos eso hace que el concurso tenga más rating. Este año el Miss Universo lo verá todo el mundo. Va a estar todo el mundo pendiente de la misses», añadió.

«Si gana México, que debería ganar, es una niña bella con todas las cualidades y con todo este alboroto cuando gane todo el mundo va a quererla», continuó.

Por otra parte, se refirió a su salida de la organización Miss Universo, a la cual la recuerda con cariño.

«Ya logré lo que quería que era estar en Miss Universo, de allá tengo las mejores anécdotas, las mejores atenciones que tuvieron conmigo, estoy encantado, pero ahora me siento muy tranquilo. Ya lo disfruté y ya lo viví», acotó.