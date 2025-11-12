EN VIDEO: La impactante confesión de Paris, la hija de Michael Jackson sobre las secuelas físicas que le dejaron sus adicciones

Paris, la hija de 27 años de Michael Jackson, reveló las secuelas físicas que le dejó el uso de drogas, específicamente en su nariz.

La actriz y modelo se sinceró a través de sus redes sociales y mostró la perforación en el tabique causada por el consumo de sustancias.

«Tengo un silbido super fuerte, si vuelven a mis videos anteriores pueden oírlo cuando respiro por la nariz», comenzó diciendo.

«Tengo lo que se conoce como tabique perforado y eso es por lo que creen que es. No consuman drogas chicos», añadió.

El orificio entre las fosas nasales fue visible en cámara cuando Paris encendió la linterna de su celular y la colocó cerca a su nariz.

No obstante, tras dar este consejo replanteó sus palabras. «Bueno, todos tendrán las experiencias que necesitan tener en la vida. No voy a decirle a nadie qué hacer, pero no lo recomiendo porque arruinó mi vida».

La artista añadió que convive con este problema desde los 20 años y que afecta incluso a su profesión cuando está en el estudio grabando. «Podría pasar un fideo espagueti por el agujero», bromeó Paris.

Aunque el daño en la nariz puede repararse mediante intervención quirúrgica, Paris aseguró que no quiere someterse a una operación. Esa decisión se debe a que la modelo está sumamente comprometida con su sobriedad y quiere evitar el riesgo de caer en dependencia de medicamentos.

«Tengo varios años sobria y tienes que tomar pastillas cuando haces una cirugía tan bestia; y no quiero jugar con eso», comentó.

«Chicos, no se droguen». En un acto de sinceridad catártica, Paris Jackson habló abiertamente por primera vez sobre sus problemas de adicción a la cocaína, también conocida como fafafa, la ricarda, arroz con pollo estilo peruano, cameruza, falopa, merca y más nombres. «Me arruinó… pic.twitter.com/xkZwMUdLf3 — Pablo Arcadia (@PabloArcadia) November 12, 2025

Tras superar todas sus adicciones, Paris ha participado en varios eventos hablando sobre sus experiencias. «Siento que estar sobria fue como haber tenido un accidente automovilístico, porque todo lo que empujé al asiento trasero avanzó con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en los términos de la vida».

«Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre. La gratitud apenas define superficialmente esto. Es debido a la sobriedad que ahora puedo sonreír», añadió.

«Puedo hacer música, puedo disfrutar el amor de mis perros y mi gato. Puedo sentir el dolor en toda su gloria. Puedo lamentarme, puedo reír, puedo bailar y puedo confiar», concluyó en un mensaje divulgado en redes sociales.