Conoce el secreto que reveló el hermano de Lady Di a Carlos III tras la muerte de la princesa

Charles Spencer, hermano de Diana, también conocida como Lady Di, reveló en sus memorias lo que le dijo el actual rey Carlos III tras la trágica muerte de quien fuera entonces la princesa de Gales.

Aseguró, días después de la muerte de la princesa en 1997, que el «mundo pronto la olvidaría». El relato, adelantado en exclusiva por Daily Mail, forma parte del libro Swan Song: Diana, My Sister, que Spencer escribió para desmentir lo que considera «falsedades» difundidas sobre su hermana.

Según cuenta el conde, la tensión estalló cuando un asesor de la reina Isabel II le informó que sus sobrinos Guillermo y Harry, entonces de 15 y 12 años, participarían en el cortejo fúnebre tras el féretro de su madre.

Spencer se opuso de inmediato y así se lo hizo saber: «Eso no va a suceder». Minutos después recibió una llamada del entonces príncipe de Gales, quien defendió la decisión recordando que él mismo había caminado en el funeral de Lord Mountbatten 18 años antes.

El conde le recordó a Carlos que él tenía 30 años, cuando asistió a aquel funeral, una edad muy distinta a la de sus sobrinos.

«SE VOLVIÓ LOCO»

Spencer describió que su interlocutor «se volvió loco» tras el comentario y, después de un silencio que él interpretó como un intento de contenerse, soltó una frase que el autor asocia al desprecio del entonces príncipe hacia Diana.

«Supuse que la pausa indicaba un esfuerzo por dominarse, pero entonces soltó por teléfono lo que siempre he entendido como su desprecio acumulado hacia Diana y su horror ante el hecho de que el mundo estuviera tan conmovido por su muerte. ‘Puedes estar seguro’, siseó, ‘pronto la olvidaremos’», aseveró que expresó el príncipe.

Spencer relató que la respuesta que le dio no se hizo esperar antes de cortar la comunicación: «No puedo creer que acabes de decir eso».

Finalmente, el 6 de septiembre de 1997 caminó junto a Guillermo, Harry, Carlos y el príncipe Felipe detrás del féretro de Diana por el centro de Londres, en una ceremonia seguida por 2.500 millones de personas y que culminó con un discurso del conde en la abadía de Westminster, hoy recordado como uno de los mejores del siglo XX.

¿CUÁNDO SALEN A LA VENTA LAS MEMORIAS?

Las memorias, calificadas como «históricas» y «extraordinariamente conmovedoras», saldrán a la venta en todo el mundo el próximo martes.

En Reino Unido las editará Penguin Michael Joseph, división de Penguin Random House, aunque Daily Mail publicará antes de su fecha otros fragmentos de la incendiaria obra.

La edición en español, titulada «El canto del cisne. Diana, mi hermana», llegará a librerías de España e Hispanoamérica de la mano de Plaza & Janés el 23 de septiembre.

Todo, mientras que la policía de Países Bajos investiga el robo de cuatro ejemplares del libro sustraídos esta semana de un camión que transportaba miles de copias envueltas para ocultar su contenido.