Va con todo por la octava corona: Así fue la llegada de Stephany Abasali a la concentración del Miss Universo

La representante venezolana Stephany Abasali ya está en Tailandia para competir en la 75ª edición de Miss Universo, donde buscará sumar la octava corona para su país. Con su llegada, la Miss Venezuela inicia oficialmente su agenda de actividades, ensayos y presentaciones rumbo a la gran final del certamen más importante del planeta.

Más de 130 mujeres de distintos países y territorios comenzaron este domingo las actividades oficiales en Bangkok, en una edición que promete ser la más grande de la historia. Este año destaca el debut de Palestina y un ambiente marcado por el luto nacional en Tailandia, tras el fallecimiento de la reina madre Sirikit, aunque el concurso no será suspendido.

En un lujoso hotel de la capital tailandesa, las candidatas participaron en su registro oficial y una primera sesión fotográfica, dando inicio a una agenda que culminará el 21 de noviembre, cuando se corone a la nueva Miss Universo.

Por su parte, la representante de Venezuela, el país que ostenta el récord histórico de reinas de belleza, aterrizó el domingo pasado tras once meses de intensa preparación. Su llegada ha causado expectativas tanto entre fanáticos como entre medios internacionales.

Miss Universo compartió imágenes de las primeras candidatas en registrarse, entre ellas las de Canadá, Zambia, Noruega, Curazao, Bolivia, Guadalupe, Ecuador, Rumanía, Bélgica, El Salvador, Italia, Chile y Costa Rica.

Bajo el lema “El poder del amor”, esta edición busca resaltar la fuerza, la compasión y la inclusión de las mujeres en el mundo. La agenda incluye una rueda de prensa global este miércoles, visitas a Phuket y Pattaya, y una entrevista privada con el jurado el 15 de noviembre.

El desfile de trajes típicos y la competencia preliminar se realizarán el 19 de noviembre, donde se conocerán las 30 semifinalistas. Steve Byrne, comediante estadounidense, conducirá la gran final.

La nueva reina sustituirá a Victoria Kjaer (Dinamarca), quien obtuvo el título en 2024 en México y representó a la organización durante su reinado.

Además, la edición de este año estrena dirección, el ex canciller guatemalteco Mario Búcaro que asumió como nuevo director ejecutivo, en reemplazo de Anne Jakrajutatip, quien renunció en junio en medio de investigaciones financieras en Tailandia.