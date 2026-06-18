Universal negocia con Jim Carrey una secuela de la película ‘El Grinch’

(EFE).- Universal e Imagine Entertainment están preparando una secuela de la cinta ‘Cómo el Grinch robó la Navidad’, y Jim Carrey está en negociaciones para retomar su icónico papel, informó The Hollywood Reporter.

Ron Howard, quien dirigió la primera entrega, también estaría en conversaciones para ponerse al frente del proyecto, basado en el popular personaje del Dr. Seuss sobre una gruñona criatura que detesta la Navidad.

De acuerdo con la misma publicación, Howard producirá la película junto a su socio de Imagine Entertainment, Brian Grazer.

La secuela aún no cuenta con título oficial. El guión correrá a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mendel, quienes también trabajaron juntos en la adaptación de ‘The Cat in the Hat’, de Dr. Seuss, protagonizada por Mike Myers.

‘How the Grinch Stole Christmas’ se estrenó en el año 2000 y fue un éxito en taquilla recaudando un total de 345 millones de dólares en todo el mundo.

La película de Howard sigue al Grinch, una criatura solitaria que odia la Navidad y que intentará robar todos los regalos y adornos del pueblo de Villa Quién, para arruinar la felicidad de sus habitantes.

Carrey ha expresado en el pasado que el proceso de preparación para el personaje era muy doloroso y extenuante por el tipo de maquillaje que se necesitaba para la transformación.

El actor incluso llegó a afirmar que el primer día de rodaje quiso abandonar el proyecto y que fue gracias a la ayuda de un hombre, que entrenaba a agentes de la CIA para resistir la tortura, que superó el proceso.