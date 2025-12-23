EN VIDEO: Protestaron a las afueras de Venevisión para exigir la salida de Nina Sicilia de la Organización Miss Venezuela

Un grupo de personas se reunió a las afueras de Venevisión con pancartas y consignas para exigir la renuncia de la Gerente General del Miss Venezuela, Nina Sicilia y en apoyo a la Miss Venezuela de 2024, Stephany Abasali y otras candidatas.

Desde la mañana de este martes varias personas se concentraron con gritos y cánticos en respaldo a todas las concursantes que han hablado de diversas irregularidades que vivieron durante su paso por el máximo certamen.

Entre los cánticos destacaban algunos como: «Nina Sicilia renuncia ¡YA!», «Nina Sicilia, fuera», «Apoyo a Stephany» y «Nina no representa a la mujer venezolana». No obstante, también se repitió mucho el «¡Fuera Nina!».

LEA TAMBIÉN: EL DARDO DE ALICIA MACHADO A MAITE DELGADO TRAS POLÉMICA CON STEPHANY ABASALI EN EL MISS VENEZUELA

Hasta el momento, ni la organización Miss Venezuela, ni la propia Nina Sicilia se han pronunciado con respecto a esta protesta.

#LOULTIMO #23Dic La polémica del Miss Venezuela sigue creciendo. Este martes, un grupo de ciudadanos se manifestó frente a las instalaciones de Venevisión, reclamando la salida de Nina Sicilia de la dirección del concurso.

Vía @jcarolinaisava pic.twitter.com/vdgKQk3inT — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) December 23, 2025

La polémica con Nina Sicilia comenzó cuando Stephany Abasali reveló que tuvo muchos inconvenientes con la Miss Venezuela Internacional 1985, al punto de no contar con su apoyo durante el camino hacia el Miss Universo, donde a pesar de esto la representante criolla quedó como segunda finalista.

Sin embargo, la polémica terminó de destaparse cuando no dejaron que Stephany se despidiera como reina saliente, lo que avivó aún más los problemas y los hechos irregulares que ocurren en la organización Miss Venezuela detrás del escenario.