¿Una mala jugada? Lo que reveló Óscar Alejandro por primera vez sobre su detención en Venezuela

El reconocido creador de contenido venezolano, Óscar Alejandro, recordó la pesadilla judicial que sufrió en carne propia durante una visita que realizó a Venezuela en marzo de 2024.

Durante una entrevista ofrecida a Viviana Gibelli, acotó que ese suceso cambió su perspectiva y lo forzó a asumir una firme decisión personal en el extranjero.

«Lo que me sucedió hace más de dos años en Venezuela es la prueba clave de la falta absoluta del Estado de derecho en nuestra nación. Para que tú detengas a una persona se tiene que cumplir un procedimiento legal. Un ejemplo es citarlo en Fiscalía tres veces. Si la persona fue citada tres veces, pues entonces hay que continuar una detención. En mi caso no ocurrió para nada», acotó.

SU DETENCIÓN

El comunicador social reveló por primera vez una hipótesis técnica sobre cómo una persona «anónima» pudo manipular las bases de datos de seguridad ciudadana del país.

«Fíjate que yo atando cabos o tratando de entender qué fue lo que sucedió con lo poco que sé, mi conclusión, y esto es algo que voy a decir por primera vez, creo que fue alguien con acceso al sistema del SIPOL. donde tú después de una orden judicial te metes y das clic, pones la cédula de identidad de alguien y en todo el país sale ‘detengan a fulano de tal’. Pero eso ocurre luego de una orden judicial y luego de un procedimiento legal en un Estado de derecho común y corriente. Alguien con acceso a ese sistema, alguien anónimo por cierto, me quiso pasar una mala jugada», expresó.

Asimismo, el valenciano señaló que ese día acudió al aeropuerto de Maiquetía y es cuando lo capturan. «A mí me hacen saber luego de ese momento tan oscuro que nadie conocido me mandó a detener. Porque cuando se supo la noticia y llegó arriba, llegó a los que están en el gobierno en Venezuela y se enteran de que Óscar Alejandro está preso, todos arriba en el régimen dicen: ‘¿quién lo mandó a meter preso?, porque ninguno de nosotros fue. Suéltenlo porque esto es un error’ y me sueltan», manifestó.

«Entonces es como que ¿quién tiene acceso en Venezuela a una clave tan secreta como la que puede ser tener acceso al sistema integrado de Policía Nacional en Venezuela? Y me atrevo a decirlo claramente: hay personas que están ahí rodando por la calle, anónimas, que tienen el poder de que si les caes mal, te ponen en el sistema y te solicito. Y eso es una falta absoluta de Estado de derecho», dijo.

Destacó que «corrió con la bendición de Dios de haber salido libre después de 72 horas, pero producto de ese terrible suceso yo no quiero volver a mi país y es como una violación porque yo no hice nada malo y no rompí la ley», afirmó.

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EL DRAMA DE LOS INMIGRANTES Y SU REPERCUSIÓN EN CADA DECISIÓN PERSONAL

Por otra parte, se pronunció sobre el drama migratorio y la persecución en el sur de la Florida.

«Es una dura realidad y sobre todo si te vas a las zonas donde viven los migrantes, los venezolanos: Doral, Weston, Kendall. Realmente tú puedes sentir que hay un miedo. De hecho, justamente ayer, antes de la grabación de esa entrevista, me encontré con dos amigos. Ellos, luego de 10 años de vivir aquí, se encontraron con una decisión de un tribunal de un juez. Ahora tienes que dejar la ciudad luego de una década invirtiendo acá», comentó.

El influencer argumentó que Miami funciona bajo un ecosistema de profundas contradicciones socioeconómicas que varían drásticamente según la calle que se transite.

«Esa es una ciudad de contrastes, porque a lo mejor tú vas a Kendall, vas a Doral, donde están los migrantes, vas a la Pequeña Habana y sí, hay un poco de miedo. Pero tú te vas a Miami Beach, vas caminando por la Ocean Drive y eso es una fiesta que tú no lo puedes entender. Entonces, es por donde camines. Que tú te vas a lo mejor para Brickell y vas por la Brickell Avenue y la ves en la noche más activa que nunca, pero el ICE está en todas partes, ciertamente. Pero también es dependiendo del grupo social con el que te rodees, vamos a decirlo así, o con la realidad que vivas, porque tienes más riesgo o menos riesgo de que te agarre, pero sí hay mucho miedo», indicó.