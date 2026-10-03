«Un milagro nos dio el privilegio de salvarnos»: Reapareció el actor José Torres «Tacupay» tras quedar damnificado por los terremotos de 24Jun

El actor de 101 años, José Torres, quien interpretó al entrañable “Tacupay” en la telenovela “Kaina”, reapareció a través de sus redes sociales, luego de quedar damnificado por los terremotos del 24 de junio.

“Después de mucho tiempo sin aparecer por las redes, por aquí estoy. Disculpen mi ausencia. Mucho ha llovido, como se dice… Como muchos de ustedes saben, mi casa estaba en Catia La Mar… Aunque pocos saben que estuvimos allí la tarde del 24 de junio, cuando la tierra nos movió la vida. Y que fueron de las horas más terribles y angustiantes que hasta ahora he vivido en estos 101 años”, relató en su cuenta en Instagram.

Destacó que “un milagro, no hay más palabras para explicarlo, nos dio el inmenso privilegio de salvarnos y sobrevivir. Y es lo más importante”.

Dijo que ha pasado por “unos meses complejos, duros”, pero aclaró que “mi familia y yo tuvimos (tenemos) la suerte de haber salvado la vida y de no perder a nadie… Y de contar con el amor que nos apoya y nos cuida”.

Asimismo, reflexionó que “las pérdidas materiales duelen, pero no más que todas las vidas que se fueron ese día”.

También afirmó que él y su familia se están “reponiendo, paso a paso, emocional, física y mentalmente del dolor, del susto, del miedo, mientras aprendemos a desprendernos y a soltar”.

LA TRISTEZA

José Torres también admitió que le invade la tristeza por haber perdido su hogar, en el cual vivió los últimos 30 años. “No les mentiré, la tristeza por perder el lugar de nuestros recuerdos de vida por más de 30 años, nuestro hogar, nuestra localidad, es profunda. Pero tengo la profunda convicción de que, con amor y compasión hacia nosotros mismos, vamos a sanar”, aseguró.

Sin embargo, resaltó que “Dios, el Universo, la vida, me siguen dando la oportunidad de estar aquí. Y eso lo seguiré aprovechando para recibir y esparcir amor. Por eso hoy, este viejito con alma joven, les regala esta sonrisa. Si nos caemos, nos levantamos de nuevo”.

Finalmente, agradeció a “todos mis afectos, amigos y conocidos o a toda la gente que, sin conocerme, me llenan de amor. Por estar atentos, por sus mensajes, por querer saber de mí y mi familia. Aquí continuamos. Mucha luz, fuerza y bendiciones para todos, especialmente a mi gente de La Guaira y a cada familia afectada”.