«Tú fuiste el que me hizo pelear»: El video viral de John Cena con un fanático con cáncer que conmovió las redes

El legendario luchador y actor, John Cena, vivió un momento que conmovió a todos sus seguidores luego de que un fanático gravemente enfermo, le confesó durante un evento que lo usaba como inspiración.

«Estoy pasando por la etapa cuatro de cáncer y me acaban de hacer una fusión espinal. Y tuve un tumor cerebral. Tú fuiste el que me hizo pelear», dijo el seguidor ante un Cena notablemente emocionado por sus palabras.

«Me acabo de enterar de que la próxima semana necesito otra cirugía y quería saber si podía abrazarte o verte», añadió.

«Por supuesto», respondió Cena que de inmediato bajó del escenario y le dio un caluroso abrazo a su seguidor, con quien tuvo un breve intercambio de palabras fuera de los micrófonos.

«TÚ FUISTE EL QUE ME HIZO LUCHAR». ❤️‍🩹 🥹 El conmovedor gesto de John Cena con un aficionado. (vía megaconorlando) pic.twitter.com/q2pu75aqUS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 22, 2026

Posteriormente, comenzaron los abrazos y ovación de todo el público presente en el evento de fanáticos de las historietas que se hizo en Orlando.

John Cena saltó a la fama tras convertirse en la cara de la compañía de lucha libre WWE. Luego empezó a incursionar en Hollywood.

Después de varias comedias y algunas participaciones especiales, Cena tuvo la oportunidad de mostrarse como figura destacada en Suicide Squad. Allí encarnó al personaje de Peacemaker que, con el tiempo, logró su ficción en solitario, una serie que tuvo dos temporadas.