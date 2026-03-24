Caraota Show

EN VIDEO: Yailin ‘La Más Viral’ detenida tras operativo policial en Dominicana, esto encontraron en su carro

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Las autoridades dominicanas detuvieron este martes a la artista urbana e influencer Yailin La Más Viral, de nombre real Jorgina Guillermo Díaz, en un operativo policial en el que también fueron incautadas dos armas de fuego.

Contents

Medios dominicanos precisaron que el procedimiento se llevó a cabo a las 11:47 de la mañana en el sector Los Mina, en la provincia de Santo Domingo. Funcionarios de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación interceptaron a Yailin.

Leer Más

VIRAL: Por primera vez captan en video a los dos hijos de Luis Miguel con Aracely Arámbula
EN FOTOS l La lujosa fiesta que realizó la familia Kardashian para celebrar la Navidad
¡OFICIAL! Karol G cantará en el Estadio Monumental Simón Bolívar en La Rinconada, esta es la fecha

Yailin circulaba abordo de un lujoso vehículo Lamborghini, color verde, por la calle Aris Azar, cuando fue abordada por las autoridades. Los agentes encontraron dos armas de fuego en el interior del carro de su propiedad durante la revisión.

Detienen a “Yailin La Más Viral” y ocupa 2 armas de fuego

En el momento de su arresto, Yailin estaba en compañía de otras dos personas, cuyas identidades no han sido difundidas. Se desconoce si también fueron detenidos.

YAILIN TRASLADADA

Reportes extraoficiales indican que las autoridades incautaron una pistola marca Glock, con selector de disparo y cargados. También había una segunda pistola marca Zoraki. En total, tenía siete balas en su poder.

Imagen

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó que Yailin fue puesta a la orden del Ministerio Público. Mientras avanzan los procedimientos legales, las autoridades subrayaron que el caso se encuentra en fase de investigación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ESCÁNDALO QUE DESATÓ NATALIA JIMÉNEZ EN MÉXICO: USÓ UNA AMBULANCIA PARA TRASLADARSE A UN CUMPLEAÑOS Y GRABÓ TODO

Los detectives ahora se enfocarán en determinar la procedencia de las armas de fuego y las implicaciones legales de su posesión. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconocen los cargos en contra de Yailin.

Esta no es la primera vez en que Yailin tiene problemas con la justicia. En diciembre de 2023, fue detenida en Palm Beach, Estados Unidos, tras ser acusada de agresión agravada con arma mortal contra su entonces pareja, el rapero 6ix9ine.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO: Parlamento prorrogó por 48 horas la elección del fiscal general y defensor del pueblo
Venezuela
Crecida de río en Mérida terminó en tragedia, los cuerpos de dos mujeres fueron rescatados
Sucesos
La millonaria indemnización que exige venezolano al gobierno de Trump por deportarlo a cárcel en El Salvador
EEUU