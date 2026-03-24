EN VIDEO: Yailin ‘La Más Viral’ detenida tras operativo policial en Dominicana, esto encontraron en su carro

Las autoridades dominicanas detuvieron este martes a la artista urbana e influencer Yailin La Más Viral, de nombre real Jorgina Guillermo Díaz, en un operativo policial en el que también fueron incautadas dos armas de fuego.

Medios dominicanos precisaron que el procedimiento se llevó a cabo a las 11:47 de la mañana en el sector Los Mina, en la provincia de Santo Domingo. Funcionarios de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación interceptaron a Yailin.

Yailin circulaba abordo de un lujoso vehículo Lamborghini, color verde, por la calle Aris Azar, cuando fue abordada por las autoridades. Los agentes encontraron dos armas de fuego en el interior del carro de su propiedad durante la revisión.

En el momento de su arresto, Yailin estaba en compañía de otras dos personas, cuyas identidades no han sido difundidas. Se desconoce si también fueron detenidos.

YAILIN TRASLADADA

Reportes extraoficiales indican que las autoridades incautaron una pistola marca Glock, con selector de disparo y cargados. También había una segunda pistola marca Zoraki. En total, tenía siete balas en su poder.

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó que Yailin fue puesta a la orden del Ministerio Público. Mientras avanzan los procedimientos legales, las autoridades subrayaron que el caso se encuentra en fase de investigación.

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Los detectives ahora se enfocarán en determinar la procedencia de las armas de fuego y las implicaciones legales de su posesión. Hasta el momento de la publicación de esta nota, se desconocen los cargos en contra de Yailin.

Esta no es la primera vez en que Yailin tiene problemas con la justicia. En diciembre de 2023, fue detenida en Palm Beach, Estados Unidos, tras ser acusada de agresión agravada con arma mortal contra su entonces pareja, el rapero 6ix9ine.