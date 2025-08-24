Caraota Show

Tragedia en el set de «Emily en París»: Asistente de dirección murió repentinamente en pleno rodaje de la famosa serie de Netflix

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: El Espectador

Una tragedia sacudió al equipo de la exitosa serie «Emily en París», después de que el asistente de dirección Diego Borella, de 47 años, perdiera la vida de manera repentina en pleno rodaje de la quinta temporada de la producción de Netflix.

Tabla de Contenido

El trágico hecho ocurrió cuando se preparaba una de las últimas escenas de la nueva entrega en Venecia, Italia. De acuerdo con medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli el jueves, 21 de agosto. Pese a que los servicios médicos llegaron rápido, nada se pudo hacer para salvarle la vida.

Leer Más

Armas y juguetes sexuales: Filtran fotos de «la casa del horror» de Sean 'Diddy' Combs
Más problemas para Sean «Diddy» Combs: Ahora otra mujer acusa al rapero de haberla agredido sexualmente
Marko hace historia al entrar en el Top 3 mundial de los videos más vistos en Instagram
La edad no es un impedimento: Al Pacino será padre por cuarta vez, ahora con su novia de 29 años

«Nuestra ambulancia llegó a las 6:42 p.m. (del jueves por la tarde). Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 7:30 p.m. fue declarado fallecido», señaló el servicio de salud local de Venecia.

LEA TAMBIÉN: VIRAL: COLDPLAY Y LA ORQUESTA SIMÓN BOLÍVAR ENLOQUECIERON AL PÚBLICO TRAS TOCAR «VIVA LA VIDA» EN WEMBLEY

De acuerdo con lo reseñado por medios italianos, como La Repubblica, todo parece indicar que el asistente de dirección de Emily en París sufrió un infarto fulminante.

La muerte del asistente de dirección provocó una pausa inmediata en la grabación de la serie. No obstante, las últimas versiones apuntan a que, tras dos días de la tragedia, se reanudó el rodaje de la producción.

LA MUERTE DE UN MIEMBRO DEL EQUIPO DE «EMILY EN PARÍS»

Un portavoz de Paramount Television Studios confirmó la muerte en declaraciones a People. «Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily en París. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil», precisó.

Por ahora, Netflix, Darren Star Productions y Jax Media no han emitido comentarios oficiales tras el desenlace fatal del asistente.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«No somos fake ni narcotraficantes»: Los nuevos dardos de Padrino López ante recientes acciones de EEUU
Venezuela
VIRAL: Intercambio de camisetas entre futbolistas en Alemania terminó con un bochornoso error de parte de una comentarista
Deportes
La escalofriante decisión que tomó una mujer contra su esposo con cáncer terminal y sus dos hijos que conmociona a New Hampshire
EEUU