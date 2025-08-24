VIRAL: Coldplay y la Orquesta Simón Bolívar enloquecieron al público tras tocar «Viva la vida» en Wembley

Coldplay llevó a cabo la noche de este sábado otro espectacular concierto en el mítico estadio de Wembley, en Inglaterra. Sin embargo, uno de los momentos más increíbles fue cuando Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar subieron al escenario para interpretar la canción «Viva la vida».
En redes sociales se viralizó el video en el que Chris Martín, vocalista y líder de la banda, canta el famoso tema junto a los músicos venezolanos y el público no deja de brincar y levantar las manos.
Viva la Vida with the orchestra at Wembley 🎻 #ColdplayWembley pic.twitter.com/k0E2ZBGs5F
— ColdplayXtra (@coldplayxtra) August 23, 2025
LA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR JUNTO A COLDPLAY
Vale recordar que la orquesta venezolana acompañará a Coldplay durante ocho fechas más en sus conciertos en el Wembley Stadium de Londres.
Viva la vida + orchestra #ColdplayWembley pic.twitter.com/GxMbtORYzB
— Esther ✨ (@sunmustsetorise) August 24, 2025
Incluso Chris Martín realizó varios elogios hacia Gustavo Dudamel en el primer concierto realizado el viernes, a quien consideró «su hermano», justo en el momento en el que lo presentaba a él y a la orquesta. Además, calificó a Dudamel como «el mejor del mundo».
Viva Wembley🔔#ColdplayWembley
📽️rafael_cadosh via IG pic.twitter.com/1zDaHXEwJQ
— Coldplay Tour🌙 (@coldplaytour_) August 23, 2025
«Son todos jóvenes de Venezuela. Son nuestra orquesta favorita en todo el mundo y me gustaría que los traten aún mejor que a nosotros. Que la pasen maravilloso esta noche. Gracias por estar aquí», acotó Martin.
Otro metraje mostró a Dudamel guiando a la Orquesta Simón Bolívar, interpretando la clásica marcha de Star Wars.
Ver esta publicación en Instagram
LEA TAMBIÉN: PILLARON A FAMOSO RAPERO LIL NAS X CAMINANDO EN ROPA INTERIOR POR LOS ÁNGELES: TERMINÓ ARRESTADO Y HOSPITALIZADO POR POSIBLE SOBREDOSIS
El director venezolano acotó que era un «inmenso honor» participar en el concierto de Coldplay.
«Qué poderoso recordatorio de que la música no conoce fronteras, solo posibilidades. Chris, gracias por invitar a mi Orquesta Sinfónica Simón Bolívar a abrir para tu maravillosa banda este verano en el Estadio de Wembley», expresó.
Ver esta publicación en Instagram