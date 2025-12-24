Top 50 de la revista Rolling Stone: Tres artistas venezolanos entre las mejores canciones en español de 2025

La revista Rolling Stone publicó su esperada lista de las 50 mejores canciones en español de 2025, en donde Venezuela dijo presente con temas de Danny Ocean, Joaquina y la banda Rawayana.

Rawayana se ubicó en el puesto 33 de la lista con el tema “Corazón adentro”, que interpretan con la colaboración de la banda colombiana Bomba Estéreo. Este tema resalta por contar con una mezcla de ritmos caribeños y alternativos típicos de la banda venezolana.

Más arriba en la lista, en la posición 24 aparece Joaquina con su canción «Desahogo», incluida en su álbum Al romper la burbuja. En esta producción Joaquina deja ver una faceta introspectiva y emocional que conectó con el público y la crítica, consolidándola una vez más como una de las voces jóvenes con mayor proyección.

Finalmente, se encuentra Danny Ocean como el mejor artista venezolano posicionado en esta lista, ubicado en el peldaño 13 con el tema “Imagínate”. Este tema es una colaboración junto al cantante y compositor colombiano Kapo. La canción destacó por su carácter pegajoso y su fusión de sonidos pop y urbanos.

Con respecto al primer lugar del ranking lo ocupó “Impostor”, del dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso. Este tema resalta por el uso del humor, la ironía y una base instrumental contundente para cuestionar las dinámicas de la industria musical y reflejar el vértigo del éxito.