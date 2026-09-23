«Todo va rumbo a pronta recuperación»: Actor Carlos Mata habló de su salud tras una delicada cirugía

El reconocido actor venezolano, Carlos Mata, se sometió a una complicada cirugía y envió un mensaje a sus seguidores mientras se recupera en un centro de salud.

«Ya la cirugía en la cervical, en la zona superior de la columna vertebral, ya todo va rumbo a pronta recuperación. Me operé el 3 de septiembre», comentó el actor en un video compartido en su cuenta de Instagram.

«Les debo los detalles, se los voy contando, los quiero mucho, los he tenido en mi corazón todo el tiempo. Gracias por su apoyo y sus buenas oraciones», añadió Mata.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Mata | Actor, compositor y cantante (@carlosmatareal)

Algunas semanas antes de la cirugía, el actor había contado que prácticamente no tenía discos en esa zona, por lo que entre otras cosas le iban a introducir discos de metal.

En este sentido, contó que vivía con dolor en el cuello las 24 horas, e incluso esto afectaba su equilibrio al caminar.

Además, los doctores le habían advertido que el mayor riesgo estaba en que de no hacerse la operación esa zona iba a estar vulnerable en caso de caídas o golpes, lo que podría conllevar complicaciones graves.