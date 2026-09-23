FOTOS: Así es el lujoso y exclusivo centro de rehabilitación donde murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber, murió en el Resolutions Living, un centro de rehabilitación de Santa Mónica, California, valuado en 7,7 millones de dólares.

El modelo estaba internado en la propiedad, una vivienda de tres pisos dedicada a tratamientos contra adicciones y salud mental, desde el fin de semana previo a su fallecimiento.

Según el sitio web de la institución, la casa cuenta con habitaciones amplias, un cine, un gimnasio, vistas a la ciudad y montañas cercanas, y una cocina con menús preparados por chefs.

El programa promete a sus residentes paz y tranquilidad, además de la posibilidad de salir y experimentar la vida sobria en la zona.

Su personal está conformado por consejeros certificados, médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, instructores de yoga, un acupunturista e hipnoterapeuta.

Además, se detalló que el tratamiento se organiza en un programa de recuperación de tres fases, adaptado a cada residente, que incluye actividades para fijar objetivos, trabajo voluntario y ejercicios de desarrollo personal.

«VIVIENDA DE TRANSICIÓN»

Más que una clínica tradicional, el recinto funciona como una vivienda de transición que busca acompañar a personas que intentan avanzar hacia una vida independiente después de recibir tratamiento residencial.

La propia institución explicó, que la residencia complementa el trabajo terapéutico que cada persona realiza, mediante un programa ambulatorio intensivo de su elección.

Además, ofrece estructura diaria, actividades recreativas, entrenamiento en habilidades para la vida, orientación vocacional y una comunidad enfocada en la recuperación.

La institución también impulsa actividades recreativas que incluyen jornadas en la playa, caminatas por las montañas de Santa Mónica y viajes para practicar snowboard.

MUERTE DE GERBER

Fue precisamente en esta residencia donde los equipos de emergencia encontraron a Presley Gerber durante la mañana del domingo, 20 de septiembre.

Según informó la Policía de Santa Mónica, los funcionarios acudieron al lugar alrededor de las 9:35 de la mañana, tras recibir un reporte sobre una posible sobredosis. Al llegar, encontraron sin vida al joven de 27 años.

Las autoridades investigan el fallecimiento como una presunta sobredosis, aunque hasta el momento no han encontrado indicios que apunten a la intervención de terceras personas o hecho criminal.