Tito El Bambino habló sin filtros: ¿Por qué le regaló un reloj de $14.000 a Daniela Barranco?

El cantante Tito El Bambino contó toda la verdad sobre el reloj que le regaló a la venezolana Daniela Barranco en la Casa de Alofoke y que está valorado en 14.000 dólares.

El artista primero sostuvo que lo hizo porque ella es venezolana. «Es un país que yo le debo mucho y amo. Es un país que me ha entregado muchos momentos de gloria y Dani es una persona muy humilde».

Sin embargo, apuntó que quizás las personas malinterpretaron la carta que le envió junto al reloj.

«Dani es una mujer hermosa y no podemos venir a engañar a la gente, pero lo más hermoso que tiene ella es su corazón. ¿Y cómo tú mides el corazón y el valor de las personas? Cuando están siendo molidas en tu cara», comentó durante una entrevista con MaikyBackstage.

En ese sentido, expresó que él ha estado en sitios donde «han tratado de molerme y yo he caído en la prueba y el molido es otro y eso está mal».

«Yo vi a Dani siendo procesada en mi cara y cuando vi que viró con más fuerza, alegría, que no se dejó vencer, tiene mi respeto», manifestó.

Tito El Bambino manifestó que los sentimientos de los hombres están preparados para «aguantar», pero «los sentimientos de las mujeres son muy distintos y ellas en esta industria están vulnerables a muchas cosas».

Incluso, acotó que muchas personas «dicen que le están dando porque las ven como un objeto sexual». Por lo que apuntó que las mujeres «han tenido que pagar un precio muy alto en la industria de la música durante años».

«Yo pude ver en Dani que tiene ganas de hacer las cosas correctas. Tiene las ganas de luchar, aún siendo molida, y para mí eso tiene mucho valor y mucho respeto», afirmó.

Además, aseguró que la gente hablaba era del tema del reloj, pero nadie lo hacía del tema que él le dijo que quería sacar junto a ella.

«La gente tiene que entender que yo desde niño amo los relojes. Para mí una buena dama tiene que tener un buen reloj, esa es mi visión. Simplemente quise hacer un detalle», sentenció.