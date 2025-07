«Teletransportarse»: El superpoder que le gustaría tener a María Gabriela de Faría para estar en Venezuela

En medio de la campaña de promoción de la película «Superman: Legacy», la actriz María Gabriela de Faría expresó que le gustaría tener el superpoder de «teletransportarse» para poder estar en Venezuela.

«Soy venezolana y no he ido a mi país. Me encantaría teletransportarme y cenar con mis papás», acotó en el programa Desiguales.

De Faría participa en esta nueva producción del universo DC en el que interpreta a la villana Angela Spica, también conocida como La Ingeniera.



LOS MIGRANTES EN EEUU

Asimismo, la actriz venezolana se pronunció sobre la situación que viven actualmente los migrantes en Estados Unidos, en medio de la política del presidente Donald Trump.

«Este país lo hacen los latinos también y los inmigrantes y eso es algo que no nos lo pueden quitar nunca», señaló.

En ese sentido, aseguró que la nueva película «Superman: Legacy» habla del «inmigrante original».

«Es una historia muy bella, yo me siento como Superman tratando de entrar en un mundo que de pronto no nos entiende, pero queriendo hacerlo mejor. Y es una película que el mundo necesita en este momento», dijo durante el programa Siéntense quien pueda.

María Gabriela de Faría apuntó que el casting para esta nueva película duró muchos meses hasta que le confirmaron que sería Angela Spica.

Posteriormente, tuvo meses de entrenamiento, al tiempo que se realizó el cambio de look que requería el personaje.

«Cuando me dijeron lo del cabello dije claro que sí. Lo del cambio físico fui yo que leí los cómics y vi cómo se veía y quise verme así», apuntó.

Destacó que el primer día en el set estuvo sola y en un pueblo al norte de Noruega. «Estuve a menos 20 grados centígrados y uno lo que está es tratando de sobrevivir. No podía hablar, tenía los músculos congelados», recordó.

Este papel representa un punto de inflexión en su carrera. La actriz también compartió detalles sobre lo que los espectadores pueden esperar de Superman: Legacy.

“Esta película tiene drama, risas, acción”, afirmó María Gabriela de Faría. Además, manifestó su orgullo por representar a Venezuela: “Está hecha con todo el deseo de poner en alto a mi país”, dijo hace algunos meses.