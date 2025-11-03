¿Te gusta American Horror Story? El anuncio que hicieron para su nueva temporada que emocionó a los fans

La icónica serie antológica American Horror Story prepara una decimotercera temporada que promete ser una de las más ambiciosas de su historia.

Su co-creador, Ryan Murphy, confirmó que la nueva entrega contará con un elenco repleto de rostros legendarios, muchos de ellos parte esencial del universo de la franquicia desde sus inicios.

La última temporada, AHS: Delicate, se transmitió en FX entre septiembre de 2023 y abril de 2024, con un elenco encabezado por Emma Roberts, Billie Lourd, Kim Kardashian, Cara Delevingne y Matt Czuchry, entre otros. La serie recibió buenas críticas y mantuvo el interés de los seguidores, consolidando su lugar como un clásico moderno del terror televisivo.

UNA REUNIÓN DE ESTRELLAS

A través de un video publicado en sus redes, Murphy sorprendió a los fanáticos al revelar el elenco de la próxima entrega, conformado por nombres que marcaron distintas etapas de la serie:

Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Ariana Grande, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman y Jessica Lange.

Con su característico humor, Murphy acompañó el anuncio con la frase: “¡Sorpresa, perras! Apuesto a que pensaron que se habían librado de mí para siempre”.

El estreno está previsto para la temporada de Halloween de 2026, aunque los detalles sobre la trama aún se mantienen en secreto.

El regreso de tantas figuras emblemáticas ha encendido las especulaciones entre los fanáticos, que sospechan que la nueva temporada podría retomar historias pasadas, especialmente las de Coven (2013). Cabe recordar que en Apocalypse (2018) la franquicia ya había realizado un crossover entre Coven, Murder House (2011) y Hotel (2015).

LOS ICÓNOS DEL TERROR TELEVISIVO

Jessica Lange, una de las grandes figuras de AHS, debutó en la primera temporada como Constance Langdon, papel que la convirtió en uno de los símbolos de la saga.

Emma Roberts, por su parte, se ha convertido en una de las colaboradoras más frecuentes de Murphy, participando en Freak Show, Cult, Apocalypse, 1984 y Delicate.

Asimismo, Evan Peters y Sarah Paulson, considerados el corazón actoral de AHS, regresan tras haber interpretado múltiples personajes a lo largo de casi todas las temporadas.

Finalmente, Angela Bassett, coproductora de 9-1-1 junto a Murphy, volverá al papel de Marie Laveau, la poderosa sacerdotisa vudú de Coven, tras su paso por Freak Show, Hotel, Roanoke y Apocalypse.

Con este elenco de lujo y la promesa de volver a las raíces del horror, la temporada 13 de American Horror Story se perfila como una celebración de todo lo que ha hecho de la franquicia un fenómeno televisivo global.