Stephany Abasali ya llegó al país tras quedar de segunda finalista en el escandaloso Miss Universo 2025

Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
EN VIDEO: Stephany Abasali arribó al país tras su meritoria participación en el Miss Universo
Foto: Capturas de video

La Miss Venezuela Stephany Abasali ya se encuentra en el país, tras su meritoria participación en el Miss Universo, donde alcanzó el puesto de segunda finalista y su designación como Miss Universo América.

«Los amo porque cada mensaje, cada aliento fue lo que me motivó todos los días, y a pesar del dolor y todos los sentimientos yo seguí adelante. Yo decía ‘hay una persona que me está viendo, que me está animando, que está ahí detrás confiando en todo este trabajo tan arduo’ y esa persona son ustedes», dijo Abasali a un grupo de personas que la estaban esperando en Maiquetía.

Lo que dijo Don Omar sobre su orden de captura en Bolivia y el dardo que lanzó a Zion & Lennox|
Lo que dijo Don Omar sobre su orden de captura en Bolivia y el dardo que lanzó a Zion & Lennox
La razón que mantendría a Shakira en Barcelona e impide su mudanza definitiva a Miami
Regresó Pedro El Escamoso: Disney+ publicó el primer tráiler de la segunda parte de la exitosa telenovela

LEA TAMBIÉN: PRESIDENTE DEL MISS UNIVERSO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE ESCÁNDALO JUDICIAL EN SU CONTRA

Asimismo, dejó un sentido mensaje, desde su experiencia, para las próximas generaciones.

«Los amo muchísimo y gracias por estar aquí significa demasiado y de verdad a las próximas generaciones, los próximos jóvenes, trabajen de adentro hacia afuera, porque eso es lo que he hecho y lo que me ha llevado a donde estoy el día de hoy», señaló la miss venezolana.

«Lo que importa es lo del interior porque lo de afuera se va con el tiempo, lo único que queda es el corazón y que nadie les venga a decir lo contrario», agregó.

MENSAJE A LOS VENEZOLANOS

Ya Stephany Abasali había enviado, a través de sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a los venezolanos, luego de su participación en el concurso realizado este año en Tailandia.

«Gracias Venezuela. Gracias porque cada escepticismo fue una chispa que encendió un fuego más grande dentro de mí. Trabajé, y lo hice de sol a sol, de inicio a fin, no me importaba si dormía, si me dolía o ya no podía, porque mi ambición de querer enorgullecerlos y dejarlos en alto me perseguía, pero no era para probarles algo, sino para honrar el sueño de nuestra nación», expresó nuestra bella representante.

Destacó que el verdadero Miss Universo «es la meta de dejar un legado, y ese trabajo se logra con o sin una corona física».

