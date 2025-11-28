Caraota Show

Presidente del Miss Universo rompió el silencio sobre escándalo judicial en su contra

Carlos Ramiro Chacín
El empresario Raúl Rocha, presidente y copropietario de la Organización Miss Universo, negó este viernes que haya una orden de aprehensión en su contra y se desligó de las acusaciones sobre tráfico de drogas, armas y combustible.

Hace pocos días, la Fiscalía General de la República en México anunció una orden de captura contra Rocha. Sin embargo, subrayó que el empresario se acogió al programa de testigos protegidos.

En medio del escándalo, Rocha emitió un comunicado de prensa a través de sus abogados. El texto, difundido por el periódico mexicano Reforma, el empresario pidió al periodismo un «ejercicio riguroso» y rechazó varias acusaciones en su contra.

«Como se desprende del comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, no existe orden de aprehensión en mi contra, pues como lo he demostrado ante la autoridad no he cometido delito alguno», dijo Rocha.

ROCHA: COLABORO CON LAS AUTORIDADES

Aunque el empresario no confirmó si está en el programa de protección de testigos, aseguró que seguirá colaborando «plenamente» con las autoridades. «Siempre he colaborado y seguiré (…) cuando sea requerido», añadió.

«Mi conducta ha estado —y seguirá estando— guiada por el respeto absoluto al Estado de derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley», agregó Rocha.

El presidente del Miss Universo aseguró que durante su carrera empresarial se ha caracterizado por su «integridad y compromiso con el desarrollo económico». «Reitero mi compromiso con la verdad», concluyó.

Rocha es investigado por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos. Además, la Fiscalía confirmó las sospechas sobre presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

