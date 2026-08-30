«Spider-Man: Brand New Day» escala posiciones, es la tercera más taquillera de la historia

El film “Spider-Man: Brand New Day” sigue su ascenso entre las preferidas de la temporada, pero también se encuentra entre las películas con mayor recaudación mundial de la historia.

Esta nueva entrega del Hombre Araña superó los 2.300 millones de dólares durante este fin de semana, cuando se cumple un mes de su estreno en los cines de todo el orbe. De esta forma, estaría desplazando a Avatar: El camino del agua del tercer lugar global, reseñó el portal La Cuarta.

Los expertos dan por seguro que la cinta terminará por encima de la secuela de Avatar, a pesar de que los números todavía pueden variar mientras se consolidan los resultados del fin de semana.

Según el reporte, el repunte procede principalmente de los mercados internacionales. Allí Spider-Man: Brand New Day ya supera los 1.400 millones de dólares. Mientras que, en Estados Unidos, acumula más de 891,5 millones.

China se consolida como la principal diferencia frente a otros fenómenos de taquilla. La película suma 227,4 millones de dólares en ese país, lejos de los 632 millones que Avengers: Endgame logró en ese mismo mercado.

En este caso, es prácticamente imposible que la película alcance los dos primeros lugares históricos. Avengers: Endgame llegó a 2.799 millones de dólares, mientras que Avatar mantiene la cima con 2.923 millones.

Pero, Sony Pictures todavía puede celebrar en Estados Unidos, donde las proyecciones indican que Spider-Man: Brand New Day superará los 900 millones de dólares.

Los números ponen en la mira a Star Wars: El despertar de la Fuerza, que conserva desde hace 11 años el récord de recaudación en Estados Unidos.

Las proyecciones actuales apuntan a que la nueva Spider-Man terminará superando la marca de $936 millones qué alcanzó el Episodio 7 en EEUU.