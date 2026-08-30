VIDEO: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán secuela de exitosa película de inicio de los 90

El rugido de los motores está de vuelta, luego de que Paramount Pictures hizo oficial el desarrollo de ‘Días de Trueno 2’ (Days of Thunder 2), la secuela del clásico de culto de 1990, protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman.

No obstante, la gran sorpresa del anuncio no solo es el regreso del actor de Misión Imposible como el icónico piloto Cole Trickle, sino la incorporación de la ganadora del Óscar, Anne Hathaway, como coprotagonista.

¿Cuándo se estrena ‘Días de Trueno 2’?

Se espera que ‘Días de Trueno 2’ pueda estrenarse en los cines en el mes de junio de 2028 y el estudio planea un despliegue técnico masivo para su producción.

La película se filmará en formato IMAX y contará con proyecciones especiales en pantallas premium como Dolby Cinema y 4DX, buscando replicar la experiencia inmersiva y de alta velocidad que Tom Cruise logró recientemente con Top Gun: Maverick.

Un anuncio viral desde el Daytona International Speedway

El proyecto se dio a conocer a través de un póster oficial y un divertido video en redes sociales grabado desde el Daytona International Speedway.

En el metraje, ambos actores mostraron su entusiasmo por trabajar juntos. Hathaway aprovechó para bromear sobre los tiempos de producción y su actual embarazo. «Voy a tener a este bebé, y luego haremos esta película», dijo.

Se espera que el rodaje principal en las pistas comience a principios de 2027.

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¿De qué tratará la secuela y cuál será el rol de Anne Hathaway?

Aunque los detalles específicos de la trama y la relación entre los personajes principales se mantienen bajo llave, el medio especializado Deadline adelantó el rol de la actriz.

Anne Hathaway interpretará a una ingeniera y dueña de un equipo de automovilismo, un papel fuerte que promete chocar o hacer equipo con la experiencia de Cole Trickle en la Nascar actual.

El guion de la película está a cargo de Will Staples, mientras que la producción ejecutiva será compartida por el propio Tom Cruise, Jerry Bruckheimer y Tommy Harper.

Jonathan Levine dirigirá la cinta

La elección del director ha llamado la atención de la crítica, ya que Jonathan Levine será el encargado de ponerse detrás de las cámaras.

Levine es conocido por su versatilidad en Hollywood gracias a títulos como: 50/50, Mi novio es un zombie, y (Warm Bodies) Long Shot.

Según reportes de The Hollywood Reporter, Paramount decidió apostar por él tras la excelente recepción interna de ‘Mr. Irrelevant’, su próximo drama deportivo que ha generado altas expectativas en la industria cinematográfica.

El legado de un clásico del automovilismo

La película original de Días de Trueno, estrenada en 1990, marcó la segunda colaboración entre Tom Cruise y el legendario director Tony Scott, justo después del fenómeno mundial de Top Gun.

Aquella cinta reunió a estrellas de la talla de Nicole Kidman, Robert Duvall, Cary Elwes y Randy Quaid.

Cuando la secuela llegue a las salas en verano de 2028, habrán pasado exactamente 38 años desde que Cole Trickle pisó el acelerador por primera vez, prometiendo revivir la nostalgia del Nascar de los 90, con tecnología del siglo XXI.