VIRAL: Shakira subió por primera vez a sus hijos a un escenario para cantar en vivo ‘Acróstico’

La cantante colombiana Shakira sorprendió a sus seguidores en Buenos Aires, Argentina, al interpretar por primera vez su tema Acróstico en compañía de sus hijos, Milan y Sasha en el marco de la gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour.

El mágico momento ocurrió durante el segundo día de presentación de Shakira en Buenos Aires.

El momento más emocionante de la noche ❤️‍🩹 Sasha y Milan acompañaron a su mamá, @shakira, en la segunda fecha de sus shows en el Estadio Velez para hacer juntos «Acróstico» 🥹 pic.twitter.com/I8cxWN7niD — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) December 10, 2025

Aunque ambos niños prestaron sus voces para la grabación del tema, nunca la habían cantado en vivo. La emoción de todos los presentes era evidente cuando Milan tomó el micrófono y empezó a cantar como si llevara toda su vida en los escenarios, mientras el público lo aplaudía.

Sin embargo, uno de los momentos más tiernos ocurrió cuando le tocó el turno de cantar a Sasha, quien con su dulce y tierna voz cautivó a todos los presentes que no pudieron evitar derretirse de amor por ambos hijos de la cantante colombiana.

shakira cantando “acróstico” por primera vez en vivo con milan y sasha. el mundo ganó tanto de que salieran músicos y no fifas. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/hNdfLiXSGe — T! mor (@hey_timor) December 10, 2025

Ante 45.000 espectadores, Shakira los acompañaba de cerca y guiaba al público para que cantaran junto a ellos o aplaudieran.

Al finalizar la interpretación, Shakira recibió el cariño de sus hijos, quienes la abrazaron sonrientes.

Shakira compuso Acróstico especialmente para sus hijos y se convirtió en un éxito mundial rápidamente.