Sorpresivas declaraciones de Jennifer Aniston sobre ‘el triángulo amoroso’ con Brad Pitt: «Me golpearon como a una piñata»

La actriz estadounidense Jennifer Aniston sorprendió a miles de fanáticos al romper el silencio sobre el «triángulo amoroso» tras su divorcio de Brad Pitt y el trato que le dieron los medios en ese momento.

Aniston abrió las puertas de su mansión de Los Ángeles a la revista Vanity Fair. La actriz recordó que en 2005, numerosos medios daban detalles falsos sobre su separación de Pitt y la nueva relación con Angelina Jolie.

«Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían las revistas», expuso Aniston. «Es una pena que haya tenido que pasar, pero pasó. Y vaya que me lo tomé como algo personal», agregó.

Aniston consideró que fue «golpeada como una piñata» cuando los medios «excavaban haciendo preguntas» sobre su vida. «Solo queda levantarse y seguir adelante», acotó la actriz, recordada por su papel de Rachel Green en la mítica serie Friends.

ANISTON SOBRE MATTHEW PERRY

El mundo del entretenimiento se conmocionó en 2023 por la inesperada muerte del actor Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en Friends. A casi dos años de su fallecimiento, Aniston recordó la batalla de su antiguo colega con las adicciones.

«Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos», recordó Aniston sobre los intentos de ayudar a Perry. «Pero casi se sentía como si hubiéramos estado de luto por Matthew durante mucho tiempo porque su batalla con esa enfermedad fue muy difícil para él», dijo.

Aniston reconoció que la muerte de Perry fue muy «difícil» para sus amigos y fanáticos. «Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que esté fuera de ese dolor», dijo Aniston con una expresión solemne.

