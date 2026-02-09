Caraota Show

Sofía Vergara, Roger Federer y Bon Jovi, entre las celebridades asistentes al Super Bowl LX

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Sofía Vergara, Roger Federer y Bon Jovi, entre los notables asistentes al Super Bowl LX
Fotos: RRSS

(EFE).- La colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer o el cantante estadounidense Jon Bon Jovi son algunas de las celebridades que han asistido al Super Bowl que se celebra este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi’s Stadium de Santa Clara (EE.UU.).

Entre el público también se encuentra el canadiense Justin Bieber junto a su mujer, la modelo Hailey Bieber, así como el rapero Jay-Z junto a sus hijas Rumi y Blue Ivy, o el cómico Adam Sandler.

Leer Más

Por primera vez una mujer casada y con hijos concursará en el Miss Universo, sepa a qué país pertenece
«No caigan en trampas», la alerta de Rawayana por estafas que surgieron tras dinámica que hicieron en redes
Fey subirá al escenario del Centro de Eventos Tamanaco el 19 de abril

También pudo verse al exquarterback de los Patriots Tom Brady y al jugador Travis Kelce caminando por el césped poco antes del inicio del partido, captando todas las miradas pese a la notable ausencia de Taylor Swift.

A la pasarela de famosos que forman parte de los 60.500 asistentes de uno de los eventos deportivos más vistos de EE.UU. se suman las muestras de apoyo a Bad Bunny, el protagonista del descanso.

LEA TAMBIÉN: LA IMAGEN CON LA QUE LA EMBAJADA DE EEUU EN CARACAS CELEBRA LA PRESENCIA DE ANDY BORREGALES EN EL SUPER BOWL LX

«Te mando todo el amor, la positividad y el abrazo más grande del mundo. Todos estamos contigo esta noche! Sé que la vas a romper. Estoy aquí contigo de la misma manera que tú estuviste conmigo. ¡Tan orgullosa de ser boricua! Dale fuerte Benito. ¡Como solo tú puedes hacerlo¡», escribió Jennifer López en un mensaje el X.

El colombiano J Balvin también se encuentra entre el público como muestra de apoyo al artista puertorriqueño tras su reciente reconciliación.

Ambas estrellas del reguetón estuvieron distanciadas durante varios años, con indirectas cruzadas, pero se reconciliaron públicamente en el escenario el pasado 21 de diciembre, cuando Balvin apareció como invitado sorpresa en un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de cien registros
El dalái lama niega cualquier vínculo con Epstein tras aparecer en más de cien registros
Mundo
EN VIDEOS: Excarcelados este 8Feb recorrieron en caravana centros de reclusión en apoyo al resto de los presos políticos
EN VIDEOS: Excarcelados este 8Feb recorrieron en caravana centros de reclusión en apoyo al resto de los presos políticos
Venezuela
González Urrutia celebra nuevas excarcelaciones y exige liberación de los presos políticos
González Urrutia celebra nuevas excarcelaciones y exige liberación de los presos políticos
Venezuela